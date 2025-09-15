Λέκκας για Αμοργό: «Περιμένουμε σεισμούς που μπορεί να φτάσουν και 5 Ρίχτερ»

Με σεισμό 3,9 Ρίχτερ ξύπνησε η Αμοργός το πρωί της Δευτέρας (15/9), προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους και ξυπνώντας τους μνήμες από το μπαράζ σεισμών τον Φεβρουάριο.

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5 χλμ, και η δόνηση είχε επίκεντρο 26 χλμ ΝΔ από την Αμοργό.

Μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤ, ο καθηγητής και πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας εμφανίστηκε καθησυχαστικός. Όπως τόνισε, τέτοιες δονήσεις θεωρούνται φυσιολογικές μετά τη σεισμική έξαρση που σημειώθηκε στις αρχές του χρόνου.

«Δεν είναι ανησυχητικός ο σεισμός. Είναι μέσα στο πρόγραμμα μετά τη μεγάλη κρίση του Φεβρουαρίου. Στην περιοχή περιμένουμε δονήσεις που μπορεί να φτάσουν ακόμη και τα 5 Ρίχτερ», υπογράμμισε.

Οι επιστήμονες παρακολουθούν στενά τη σεισμικότητα στην ευρύτερη θαλάσσια ζώνη μεταξύ Αμοργού και Σαντορίνης, η οποία θεωρείται ιδιαίτερα ενεργή. Αν και τα φαινόμενα κρίνονται μέχρι στιγμής αναμενόμενα, οι ειδικοί τονίζουν ότι η προσοχή πρέπει να παραμείνει αυξημένη, ώστε να υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση και ετοιμότητα σε περίπτωση νέας ισχυρής δόνησης.

