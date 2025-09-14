Κύκλωμα μαστροπείας στη Θεσσαλονίκη – Η 16χρονη δήλωνε στους πελάτες ενήλικη

Το κουβάρι της παράνομης δράσης κυκλώματος μαστροπείας στη Θεσσαλονίκη ξετυλίγουν οι αρχές.

Η υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας έπειτα από την καταγγελία της 16χρονης πως εκδιδόταν μέσω ροζ αγγελιών και έδινε τα μισά χρήματα από τα ερωτικά ραντεβού που πραγματοποιούσε σε μία νεαρή γυναίκα, η οποί αναζητείται από τις Αρχές.

Σύμφωνα με την κατάθεση της 16χρονης, η ανήλικη από το καλοκαίρι του 2024 φέρεται να είχε βάλει αγγελία στο διαδίκτυο κρύβοντας την πραγματική της ηλικία και έκλεινε ερωτικά ραντεβού με πελάτες. Όπως είπε στους αστυνομικούς αυτό έγινε με την παρότρυνση μιας μεγαλύτερης σε ηλικία φίλη της με την οποία μοιράζονταν τα χρήματα από τα ραντεβού. Σημειώνεται ότι τ κόστος των ραντεβού κυμαινόταν από 70 έως 180 ευρώ το κάθε ένα.

Η 16χρονη στο τελευταίο της ραντεβού που είχε με 30χρονο σε διαμέρισμα που είχε νοικιάσει εκείνος, αστυνομικοί επενέβησαν και τον συνέλαβαν.

Σύμφωνα πάντα με την κατάθεση της 16χρονης, ανέφερε στους αστυνομικούς ότι καθημερινά είχε ραντεβού με τουλάχιστον 10 άτομα ενώ παράλληλα έδωσε στοιχεία για τους πελάτες με τους οποίους είχε συναντηθεί.

Το ανήλικο κορίτσι κατήγγειλε ακόμη ότι πίσω από τα ερωτικά ραντεβού κρύβεται κύκλωμα μαστροπείας, με κεντρικό πρόσωπο τη γυναίκα που την έπεισε να βάλει τη ροζ αγγελία στο διαδίκτυο.

Δείτε το βίντεο της ΕΡΤ:

Πηγή: newsbomb.gr