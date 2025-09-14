Τραγωδία στην Βόλο: Νεκρή 48χρονη μητέρα 3 παιδιών – Η μηχανή της συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος στον Βόλο όταν μία γυναίκα, έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα.

Το μοιραίο τροχαίο συνέβη τα ξημερώματα της Κυριακής 14.09.2025 στην Νέα Ιωνία, με θύμα μια 48χρονη γυναίκα, μητέρα 3 παιδιών στη συμβολή των οδών Κυρίλλου με Θράκης στη Νέα Ιωνία στον Βόλο.

Το δίκυκλο που οδηγούσε η 48χρονη Ε.Κ. συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, στις 4:40 τα ξημερώματα της Κυριακής. Σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα δεν φορούσε κράνος και χτύπησε στο κεφάλι, όταν μετά την σφοδρή σύγκρουση κατέληξε στο οδόστρωμα, ενώ ο 20χρονος οδηγός του αυτοκινήτου δεν τραυματίστηκε σοβαρά.

Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο του Βόλου, αλλά ήταν ήδη αργά. Τραγική φιγούρα ο σύζυγός της που είναι είναι μόνιμος υπάλληλος της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Βόλου, και ενημερώθηκε από τους γιατρούς του Αχιλλοπούλειου για το γεγονός.

Η σορός της 48χρονης θα μεταφερθεί την Δευτέρα 15.09.2025 για νεκροψία – νεκροτομή και η κηδεία της θα γίνει την Τρίτη στον ιερό ναό Αγ. Νεκταρίου στη Νέα Ιωνία.

Πηγή: newsit.gr