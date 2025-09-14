Τραγωδία στην Βόλο: Νεκρή 48χρονη μητέρα 3 παιδιών – Η μηχανή της συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

Το μοιραίο τροχαίο συνέβη τα ξημερώματα της Κυριακής 14.09.2025 στην Νέα Ιωνία, με θύμα μια 48χρονη γυναίκα, μητέρα 3 παιδιών στη συμβολή των οδών Κυρίλλου με Θράκης στη Νέα Ιωνία στον Βόλο.
Το δίκυκλο που οδηγούσε η 48χρονη Ε.Κ. συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, στις 4:40 τα ξημερώματα της Κυριακής. Σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα δεν φορούσε κράνος και χτύπησε στο κεφάλι, όταν μετά την σφοδρή σύγκρουση κατέληξε στο οδόστρωμα, ενώ ο 20χρονος οδηγός του αυτοκινήτου δεν τραυματίστηκε σοβαρά.
Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο του Βόλου, αλλά ήταν ήδη αργά. Τραγική φιγούρα ο σύζυγός της που είναι είναι μόνιμος υπάλληλος της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Βόλου, και ενημερώθηκε από τους γιατρούς του Αχιλλοπούλειου για το γεγονός.
Η σορός της 48χρονης θα μεταφερθεί την Δευτέρα 15.09.2025 για νεκροψία – νεκροτομή και η κηδεία της θα γίνει την Τρίτη στον ιερό ναό Αγ. Νεκταρίου στη Νέα Ιωνία.
