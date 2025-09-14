Απάντηση - ανάρτηση Μυλωνάκη σε δημοσίευμα: «Καμία εισαγγελία δεν είναι στην πόρτα μου»

Στην ανάρτησή του ο Γιώργος Μυλωνάκης δηλώνει χαρακτηριστικά πως «Καμία Εισαγγελία λοιπόν δεν είναι στην «πόρτα» μου», κάνοντας λόγο για παραπλανητικό τίτλο.
Πηγή: newsbomb.gr
Απάντηση στην εφημερίδα Documento— George Mylonakis (@georgemilon) September 14, 2025
“Μεγάλη τιμή μου επιφυλάσσει και σήμερα το Documento. Δεν είναι η πρώτη φορά άλλωστε και φαντάζομαι ούτε η τελευταία.
Αντί απαντήσεως επισυνάπτω το link της αναλυτικής απάντησης που έδωσα πριν από ημέρες στην ανάρτηση της κας Κωνσταντοπούλου…