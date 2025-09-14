MENU
Απάντηση - ανάρτηση Μυλωνάκη σε δημοσίευμα: «Καμία εισαγγελία δεν είναι στην πόρτα μου»

Απάντηση στην εφημερίδα Documento, μετά από δημοσίευμά της με τίτλο «Ο Γιώργος Μυλωνάκης στην πόρτα της Κοβέσι» (Ευρωπαία Επίτροπος) με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, δίνει μέσω των κοινωνικών δικτύων, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ.

 

Στην ανάρτησή του ο Γιώργος Μυλωνάκης δηλώνει χαρακτηριστικά πως «Καμία Εισαγγελία λοιπόν δεν είναι στην «πόρτα» μου», κάνοντας λόγο για παραπλανητικό τίτλο.

 

Διαβάστε αναλυτικά την απάντησή του

 

