Μνημόσυνο Λένας Σαμαρά: Στο Α’ Νεκροταφείο η οικογένειά της (vid)

Συγγενείς και φίλοι θα συγκεντρωθούν για να τιμήσουν τη μνήμη της κοπέλας, που πέθανε τον Αύγουστο σε ηλικία μόλις 34 ετών.
Στον χώρο του νεκροταφείου βρίσκεται ήδη ο πατέρας της και πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, η μητέρα της, Γεωργία, ο αδερφός της Κώστας, ο θείος της Αλέξανδρος Σαμαράς.
Παρών είναι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, η Άντζελα Γκερέκου αλλά και πλήθος κόσμου που θέλησε να βρεθεί μαζί με την οικογένεια.
Η άφιξη της οικογένειας στο Α' Νεκροταφείο:
Ο θείος της Λένας Σαμαρά, Αλέξανδρος Σαμαράς Πηγή: Protothema.gr