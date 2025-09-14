Μνημόσυνο Λένας Σαμαρά: Στο Α’ Νεκροταφείο η οικογένειά της (vid)

Στο Α’ Νεκροταφείο τελείται το μεσημέρι της Κυριακής το μνημόσυνο για τις 40 ημέρες από τον θάνατο της Λένας Σαμαρά.

Συγγενείς και φίλοι θα συγκεντρωθούν για να τιμήσουν τη μνήμη της κοπέλας, που πέθανε τον Αύγουστο σε ηλικία μόλις 34 ετών.

Στον χώρο του νεκροταφείου βρίσκεται ήδη ο πατέρας της και πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, η μητέρα της, Γεωργία, ο αδερφός της Κώστας, ο θείος της Αλέξανδρος Σαμαράς.



Παρών είναι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, η Άντζελα Γκερέκου αλλά και πλήθος κόσμου που θέλησε να βρεθεί μαζί με την οικογένεια.



Η άφιξη της οικογένειας στο Α' Νεκροταφείο:

Ο θείος της Λένας Σαμαρά, Αλέξανδρος Σαμαράς