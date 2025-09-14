Η στιγμή της συμπλοκής Παλαιστίνιων και Ισραηλινών μπροστά στην Πλατεία Συντάγματος

Βίαιο επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (13/09), στην Πλατεία Συντάγματος, μπροστά από το Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., συνεπλάκησαν 5 αλλοδαποί, δύο Ισραηλινοί (30χρονη γυναίκα και 29χρονος άνδρας) και τρεις νεαροί Παλαιστίνιοι (ηλικίας 27, 26 και 25 ετών).

Από το επεισόδιο προκλήθηκαν ελαφρές σωματικές βλάβες στον 29χρονο Ισραηλινό, ενώ όλοι οι εμπλεκόμενοι προσήχθησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος.

Στην κατοχή των υπηκόων Παλαιστίνης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 6 πλαστικά κοντάρια, από τα οποία 2 έφεραν σημαίες.

Pro-Palestinians just assaulted an Israeli man in Athens’ Syntagma Square. pic.twitter.com/GtZsaAbtjs — Open Source Intel (@Osint613) September 14, 2025

Πηγή: newsbomb.gr