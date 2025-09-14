Χανιά: «Οπλοστάσιο» εντοπίστηκε σε ποιμνιοστάσια - Συνελήφθη 62χρονος και ο 22χρονος ανιψιός του

Συντονισμένη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στα Χανιά οδήγησε στη σύλληψη ενός 62χρονου και του 22χρονου ανιψιού του, μετά από έρευνες σε οικίες και ποιμνιοστάσια στον Δήμο Αποκορώνου το Σάββατο (13/09).

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Χανίων εντόπισαν ένα μικρό «οπλοστάσιο», με τα κατασχεθέντα να περιλαμβάνουν:

1 πιστόλι με γεμιστήρα

3 πολεμικά τυφέκια

2 κυνηγετικά όπλα

2 αεροβόλα όπλα

143 φυσίγγια

1 κάνη πολεμικού όπλου

13 κάλυκες

2 γεμιστήρες

Εκτός από τα όπλα, σε βάρος του 62χρονου σχηματίστηκε δικογραφία και για παραβάσεις σχετικές με τη ζωοκλοπή, καθώς το ποιμνιοστάσιό του δεν έφερε την προβλεπόμενη σήμανση και διαπιστώθηκε αδυναμία συγκέντρωσης του ποιμνίου, κατά παράβαση της σχετικής αστυνομικής διάταξης.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων διενεργεί την προανάκριση.

Πηγή: newsbomb.gr