Υδρογονάνθρακες: Νέα σελίδα στην Κρήτη

Οι πρόσφατες εξελίξεις στις έρευνες για υδρογονάνθρακες δημιουργούν σημαντικές προσδοκίες για την Ελλάδα. Τέσσερις νέες περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου προχωρούν προς παραχώρηση στην Κοινοπραξία Chevron / Helleniq Energy, ενώ το «οικόπεδο 2» στο Ιόνιο, σε πιο προχωρημένο στάδιο, εκτιμάται ότι διαθέτει περίπου 7 tcf (200 δισ. κυβικά μέτρα) φυσικού αερίου, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Energean, Μαθιό Ρήγα.

Οι εξελίξεις αυτές έχουν μεγάλη οικονομική σημασία (επενδύσεις, θέσεις εργασίας, ενεργειακή αυτάρκεια, μείωση εισαγωγών υδρογονανθράκων) αλλά και γεωπολιτική, καθώς επιβεβαιώνουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στην περιοχή, όπως τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Επιπλέον, η εγχώρια παραγωγή υδρογονανθράκων ενισχύει τον ρόλο της χώρας ως πυλώνα ενεργειακής ασφάλειας για την ΕΕ.

Ο διαγωνισμός για τα τέσσερα νέα μπλοκ («Α2», «Νότια της Πελοποννήσου», «Νότια της Κρήτης 1» και «Νότια της Κρήτης 2») ολοκληρώθηκε με κοινή προσφορά Chevron και Helleniq Energy, και τώρα ακολουθεί η αξιολόγηση και η κύρωση των συμβάσεων.

Στο «οικόπεδο 2» στο Ιόνιο, παραχωρημένο το 2018 στην Energean (75%) και HELLENiQ Upstream (25%), η έρευνα δείχνει πιθανό δυναμικό 7 tcf, ενώ απαιτείται γεώτρηση για επιβεβαίωση και εκμετάλλευση. Τα μεγάλα βάθη (500–1.500 μ.) και η ύπαρξη πετρελαϊκών συστημάτων στη Δυτική Ελλάδα και την Αδριατική καθιστούν την περιοχή ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Η Energean αναζητά εταίρο για τη συνέχιση της επένδυσης και έχει ζητήσει έρευνα και σε γειτνιάζουσες ιταλικές περιοχές.

Με την προσθήκη των νέων περιοχών, οι παραχωρήσεις για έρευνα υδρογονανθράκων φτάνουν συνολικά τις 9. Παράλληλα, η παραγωγή ήδη υφίσταται στην περιοχή του Πρίνου, ενώ υπάρχουν εκκρεμότητες για το θαλάσσιο πάρκο στο Ιόνιο και για το κοίτασμα στο Κατάκολο.

