Μαφία της Κρήτης: Στο στόχαστρο το όνομα του διοικητή του νοσοκομείου Χανίων - Η δική του εξήγηση

Ο διοικητής του Νοσοκομείου Χανίων, Γιώργος Μπέας, έδωσε τις δικές του εξηγήσεις αναφορικά με την εμπλοκή του ονόματός του στη δικογραφία για την υπόθεση της λεγόμενης “μαφίας” των Χανίων.

Μιλώντας στο Neakriti, ξεκαθάρισε πως οι συνομιλίες του με ένα από τα δύο αδέρφια που βρίσκονται ήδη προφυλακισμένα ήταν απολύτως επαγγελματικές και αφορούσαν αποκλειστικά την αναζήτηση ιδιωτικού χώρου για τη στέγαση νέας δομής ψυχικής υγείας.

Με έντονο ύφος, τόνισε πως οι επαφές του δεν είχαν καμία σχέση με παράνομες συναλλαγές ή χρηματισμούς, ενώ υπογράμμισε ότι «τα αναφερόμενα στις επισυνδέσεις τον αφήνουν παγερά αδιάφορο». Ο ίδιος επιχείρησε έτσι να βάλει τέλος στις σκιές που δημιουργήθηκαν από διαλόγους μελών της εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι σύμφωνα με το κατηγορητήριο άφηναν υπαινιγμούς για “συναλλαγές” με θεσμικούς παράγοντες.

Η δήλωσή του είχε σαφή στόχο να αποκαταστήσει το κύρος του και να κλείσει κάθε παράθυρο σε ερμηνείες που, όπως είπε, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Πηγή: newsbomb.gr