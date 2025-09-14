Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονης από τα Φάρσαλα

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση της 16χρονης Μαρίας Κ. από τα Φάρσαλα, το μεσημέρι του Σαββάτου 6 Σεπτεμβρίου.

Στις 06/09/2025, μεσημεριανές ώρες, εξαφανίστηκε από τα Φάρσαλα, η Μαρία Κ. 16 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της ανήλικης και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

H Mαρία Κ., έχει ύψος 1.70 μ., κανονικό βάρος, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε τζιν σορτς, κοντό μπλουζάκι και γκρι αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Πηγή: newsbomb.gr