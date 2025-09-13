«Με χτύπαγε και μου φώναζε "πιες κοκαΐνη"»: Νέες αποκαλύψεις για τον 42χρονο μαστροπό - Το «γυμναστήριο» κολαστήριο

Νέες συγκλονιστικές καταγγελίες έρχονται στο φως σχετικά με τη δράση του 42χρονου μαστροπού, ο οποίος φέρεται να είχε ως «βιτρίνα» έναν χώρο γυμναστηρίου στον Άγιο Δημήτριο.

Θύματά του, νεαρές γυναίκες, ακόμη και ανήλικες, τις οποίες εξανάγκαζε να συμμετέχουν σε πορνογραφικά γυρίσματα, να κάνουν χρήση ναρκωτικών και να εκδίδονται, ενώ παράλληλα δεχόντουσαν απειλές, σωματική και ψυχολογική βία.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες των θυμάτων, ο κατηγορούμενος είχε μετατρέψει την επιχείρησή του από γυμναστήριο πολεμικών τεχνών σε στούντιο παραγωγής πορνογραφικού υλικού. Μέσα από αυτόν τον χώρο, προσέγγιζε ευάλωτες κοπέλες – πολλές φορές ανήλικες – και εκμεταλλευόμενος την οικονομική ή οικογενειακή τους κατάσταση, τις παγίδευε σε ένα φαύλο κύκλο κακοποίησης και εξάρτησης.

«Με χτυπούσε και με ανάγκαζε να κάνω χρήση κοκαΐνης. Ήμουν 16-17 χρονών. Μου έλεγε ότι αν μιλήσω, θα κάνει κακό στην οικογένειά μου», καταγγέλλει ένα από τα θύματα στο Mega.

«Δεν είχα τη δύναμη και φοβόμουν κιόλας γιατί μου λέει αν πας και κάνεις αυτό θα κάνω κακό στην οικογένειά σου, θα κάνω κακό στην μητέρα σου. Με χτυπούσε και μου έλεγε “πιες κοκαΐνη” με άσχημο τρόπο να με πιέζει και να με ταλαιπωρεί πάρα πολύ, 16 – 17 χρονών παιδί. Όταν ένας άνθρωπος 30 – 32 χρονών έρχεται και ξαφνικά σου καταστρέφει όλη τη ζωή, τι θα πεις;», είπε χαρακτηριστικά η κοπέλα.

Η φρίκη που βίωναν τα κορίτσια δεν σταματούσε στη σωματική κακοποίηση. Ο 42χρονος φέρεται να χρησιμοποιούσε και το όνομα πολιτικών προσώπων – ακόμη και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη – για να εκφοβίζει τα θύματά του, δίνοντάς τους την εντύπωση ότι «είχε πλάτες» και καμία πράξη δεν μπορούσε να τον αγγίξει.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που αποκάλυψε το Mega, το θύμα του φέρεται να λέει: «Δεν αντέχω άλλο, φεύγω!». ﻿Ο κατηγορούμενος απαντά: «Τι είναι αυτά; Τι μου λες; Μη μου κλείνεις το τηλέφωνο, απάντησε μου τώρα με ακούς; Θα σε…». Το θύμα απάντησε: «Παίρνω ταξί και έρχομαι».

Ο ιδιοκτήτης του χώρου που νοικιαζόταν ως γυμναστήριο δήλωσε πως αναγκάστηκε να τον απομακρύνει όταν η γειτονιά άρχισε να παρατηρεί την περίεργη δραστηριότητα.

«Μου είπε ότι θα κάνει γυμναστήριο, αλλά η γειτονιά έβλεπε κορίτσια να μπαινοβγαίνουν. Τον έδιωξα και μου έστελνε απειλητικά μηνύματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο 42χρονος αντιμετωπίζει σοβαρότατες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων: Εμπορία ανθρώπων, βιασμούς, παραγωγή και διακίνηση πορνογραφικού υλικού και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Η απολογία του έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, καθώς ολοένα και περισσότερες γυναίκες βρίσκουν το θάρρος να μιλήσουν.

Να σημειωθεί ότι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, υπέβαλε προσωπική μήνυση κατά του κατηγορούμενου, καθώς εκείνος φέρεται να χρησιμοποιούσε το όνομά του για να εκφοβίσει θύματα και να παραπλανήσει τις Αρχές.

Η Αστυνομία εκτιμά ότι ο κατηγορούμενος ακολουθούσε συστηματική μεθοδολογία για τουλάχιστον έξι χρόνια. Πλησίαζε νεαρές γυναίκες σε δύσκολη θέση, κέρδιζε την εμπιστοσύνη τους και στη συνέχεια τις παγίδευε, χρησιμοποιώντας τόσο ψυχολογική πίεση όσο και σωματική βία για να τις ελέγχει. Σε πολλές περιπτώσεις, φέρεται να τις εξανάγκαζε σε χρήση ναρκωτικών ώστε να μην μπορούν να ξεφύγουν.

Οι Αρχές και οργανώσεις κατά της εμπορίας ανθρώπων καλούν όποια γυναίκα έχει υπάρξει θύμα του συγκεκριμένου προσώπου – ή οποιουδήποτε άλλου – να μιλήσει και να καταγγείλει. Κάθε νέα μαρτυρία ενισχύει την υπόθεση και διευκολύνει την απόδοση δικαιοσύνης.

