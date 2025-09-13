Σύνταγμα: Επεισόδιο μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Ένταση επικράτησε το απόγευμα του Σαββάτου (13/9) στην Πλατεία Συντάγματος, μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, όταν ξέσπασε επεισόδιο μεταξύ πέντε αλλοδαπών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ, ενεπλάκησαν δύο υπήκοοι Ισραήλ – μία 30χρονη γυναίκα και ένας 29χρονος άνδρας – καθώς και τρεις άνδρες παλαιστινιακής υπηκοότητας, ηλικίας 27, 26 και 25 ετών. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου τραυματίστηκε ο 29χρονος Ισραηλινός, ο οποίος φέρει σωματικές βλάβες.

Άμεσα επενέβησαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προσήγαγαν και τα πέντε άτομα στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος. Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στους τρεις Παλαιστίνιους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν έξι πλαστικά κοντάρια, εκ των οποίων δύο έφεραν σημαίες.

Το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση, ενώ αναμένεται προανάκριση.

Πηγή: iefimerida.gr