H στιγμή που ο οδηγός παρασύρει την ανήλικη σε διάβαση πεζών στα Καμίνια

Τη στιγμή που οδηγός αυτοκινήτου χτυπά την 16χρονη στα Καμίνια, κατέγραψε βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, στην οδό Αγίου Ελευθερίου στα Καμίνια, όταν οδηγός χτύπησε μια 16χρονη κοπέλα.

Ο οδηγός στην αρχή ακινητοποίησε το αυτοκίνητο για να μην την τραυματίσει περαιτέρω, στη συνέχεια ωστόσο, πάτησε γκάζι κι εξαφανίστηκε.

Στο βίντεο που φέρνει στη δημοσιότητα ο ΑΝΤ1 φαίνεται η ανήλικη να διασχίσει με μια φίλη της τον δρόμο από διάβαση πεζών. Καθώς βρίσκονταν ήδη στη διάβαση, όχημα που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα τις αντιλήφθηκε την τελευταία στιγμή, με αποτέλεσμα να φρενάρει απότομα και να παρασύρει τη 16χρονη, η οποία τραυματίστηκε και έπεσε στο οδόστρωμα.

Πηγή: cnn.gr