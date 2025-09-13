Χειροπέδες σε πέντε Τούρκους υπήκοους στη Λέρο για πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα

Στη σύλληψη πέντε αλλοδαπών υπηκόων Τουρκίας προχώρησαν χθες το απόγευμα στελέχη του Λιμενικού Σώματος στη Λέρο.

Οι συλληφθέντες εντοπίστηκαν να κατέχουν και να επιδεικνύουν πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα στο λιμάνι του Λακκίου, με σκοπό να επιβιβαστούν σε πλοίο με προορισμό την Κάλυμνο.

Η ανακοίνωση του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος αναφέρει τα ακόλουθα:

«Τις απογευματινές ώρες χθες, στελέχη της Λιμενικής Αρχής της Λέρου προέβησαν στη σύλληψη πέντε αλλοδαπών (υπήκοοι Τουρκίας) για παράβαση του άρθρου 29 παρ.7 Ν. 4251/14 (Υποχρεώσεις ιδιωτών), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 24 παρ. 6 του Ν. 5038/2023, του άρθρου 217 του Π.Κ. (Πλαστογραφία) και του άρθρου 83 του Ν.3386/05 (Παράνομη είσοδος στη χώρα). Συγκεκριμένα, σε έλεγχο που διενεργήθηκε στο λιμάνι Λακκί της Λέρου κατά τη διαδικασία απόπλου ενός επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου, διαπιστώθηκε ότι οι ανωτέρω αλλοδαποί κατείχαν και επέδειξαν πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, με σκοπό να μεταφερθούν στην Κάλυμνο. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Λέρου».

