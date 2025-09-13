Σοκ στην Κεφαλονιά με τον θάνατο νεαρού ποδοσφαιριστή - Ποιος ήταν ο 23χρονος που έπεσε με το αυτοκίνητο σε χαράδρα

Σοκ προκαλεί η είδηση του θανάτου του 23χρονου Νίκου Ρώσση, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα που σημειώθηκε στον επαρχιακό δρόμο Πόρου–Σκάλας στην Κεφαλονιά.

Ο νεαρός, κάτοικος Αθηνών και πρώην ποδοσφαιριστής, εργαζόταν σε ταβέρνα στην περιοχή της Σκάλας και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατευθυνόταν προς το σπίτι του μετά τη δουλειά, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του. Το αυτοκίνητο βγήκε εκτός πορείας και κατέληξε σε χαράδρα, σε δύσβατο σημείο κοντά στη θάλασσα.

Τον νεαρό εντόπισε ένας ψαράς και ενημέρωσε το Λιμενικό και την Αστυνομία. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στην περιοχή δεν υπάρχει φωτισμός.

Η απουσία του 23χρονου από το σπίτι του προκάλεσε ανησυχία στους οικείους του, οι οποίοι άρχισαν να τον αναζητούν. Τελικά, το όχημα εντοπίστηκε αρκετές ώρες αργότερα από ιδιώτη που επέβαινε σε βάρκα και είδε το αυτοκίνητο μισοβυθισμένο σε χαράδρα, κοντά στην ακτογραμμή.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Εθελοντικής Ομάδας Εκτάκτων Αναγκών Ελειού Πρόννων, οι οποίες ανέσυραν τον άτυχο οδηγό χωρίς τις αισθήσεις του. Δυστυχώς, ο θάνατός του διαπιστώθηκε επί τόπου.

Ποιος ήταν ο Νίκος Ρώσσης

Ο Νίκος Ρώσσης είχε έντονη παρουσία στον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από τις Ακαδημίες Άρσεναλ–Εικοσιμίας στην Κεφαλονιά και στη συνέχεια αγωνίστηκε με τον Α.Ο. Πρόννων.

Τα τελευταία χρόνια είχε μετακομίσει στην Αθήνα, όπου φόρεσε τη φανέλα του ΑΟΝΑ Αργυρούπολης και της Αύρας Αργυρούπολης, ενώ φέτος ετοιμαζόταν να επιστρέψει στον Α.Ο. Πρόννων.

Η είδηση του θανάτου του έχει βυθίσει στο πένθος την τοπική κοινωνία του νησιού αλλά και τη γειτονιά του στην Αργυρούπολη, όπου ήταν ιδιαίτερα αγαπητός.

Έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος

Οι αρχές διεξάγουν προανάκριση για τα ακριβή αίτια του τροχαίου, ενώ έχει διαταχθεί και η διενέργεια νεκροψίας–νεκροτομής.

