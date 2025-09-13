Ρόδος: Γνωστή influencer συνελήφθη για υπόθεση με ροζ κοκαΐνη - Πώς βρέθηκε στο μικροσκόπιο των Αρχών

Μια υπόθεση που αρχικά καταγράφηκε ως «απλή» υπεξαίρεση ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου εξελίσσεται σε σοβαρό ποινικό ζήτημα, με κεντρικό πρόσωπο μια νεαρή influencer γνωστή στην τοπική κοινωνία της Ρόδου.

Η νεαρή κατηγορείται για κατοχή ναρκωτικών ουσιών και συγκεκριμένα ροζ κοκαΐνης.

Σύμφωνα με την dimokratiki.gr, η υπόθεση ξεκίνησε στις 29 Αυγούστου 2025, όταν υπάλληλος εταιρείας ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων υπέβαλε μήνυση για υπεξαίρεση οχήματος μάρκας Peugeot 208. Σύμφωνα με τη μήνυση, η κατηγορούμενη είχε νοικιάσει το όχημα, αλλά δεν είχε καταβάλει τα οφειλόμενα μισθώματα και δεν το είχε επιστρέψει, παρά τις επανειλημμένες ειδοποιήσεις.

Το αυτοκίνητο εντοπίστηκε στις 11 Σεπτεμβρίου σταθμευμένο σε κεντρικό σημείο της Ρόδου. Εκπρόσωπος της εταιρείας ενημέρωσε τις Αρχές, ενώ αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που έφτασαν στο σημείο προχώρησαν σε έλεγχο του οχήματος.

Κατά την έρευνα, σύμφωνα με την dimokratiki.gr, βρέθηκαν δύο συσκευασίες που περιείχαν συνολικά 9,27 γραμμάρια ροζ κοκαΐνης, τέσσερις ζυγαριές ακριβείας και το ποσό των 100 ευρώ σε μετρητά. Εντός του αυτοκινήτου εντοπίστηκε επίσης άδεια οδήγησης που ανήκει σε διαφορετικό πρόσωπο, γεγονός που ενισχύει τα ερωτηματικά γύρω από την υπόθεση.

Η μητέρα της influencer, η οποία εμφανιζόταν στο μισθωτήριο του οχήματος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην αστυνομία και συνελήφθη, ωστόσο δήλωσε άγνοια για τα ναρκωτικά και αφέθηκε ελεύθερη, ενώ η κόρη συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα και παραπέμφθηκε ενώπιον του τακτικού Ανακριτή.

Τι είναι η ροζ κοκαΐνη

Η «ροζ κοκαΐνη» είναι ένα παράδειγμα από τις λεγόμενες «συνθετικές ουσίες» που κυκλοφορούν τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη. Πρόκειται για ένα μείγμα ουσιών που περιέχουν συνήθως κεταμίνη μαζί με MDMA (γνωστή ως ‘έκσταση’), ενώ κάποιες φορές περιέχει και κοκαΐνη.

Σπανιότερα στην Ευρώπη, σε αντίθεση με άλλα μέρη του κόσμου, στο μείγμα περιέχεται και η φαιναιθυλαμίνη 2C-B.

Η προσθήκη χρωστικής το κάνει να ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες σκόνες.

