Άνδρας στη Θεσσαλονίκη υπέστη αλλεργικό σόκ μετά από τσίμπημα εντόμου – Έχασε τις αισθήσεις του και σώθηκε από το ΕΚΑΒ

Ένα δραματικό περιστατικό σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι του Σαββάτου (13.09.2025), όταν ένας 51χρονος υπέστη αλλεργικό σοκ ύστερα από τσίμπημα εντόμου.

Σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ, η αντίδραση προκάλεσε καρδιαγγειακή κατάρρευση και απώλεια συνείδησης.

Αντιμέτωποι με την επείγουσα κατάσταση, οι διασώστες του ΕΚΑΒ στη Θεσσαλονίκη χορήγησαν οξυγόνο, ενδοφλέβια υγρά και αδρεναλίνη, ακολουθώντας τα διεθνή πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση αλλεργικού σοκ.

Ο άνδρας σταθεροποιήθηκε γρήγορα, ανέκτησε ικανοποιητικό επίπεδο συνείδησης και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο εφημερεύον νοσοκομείο για περαιτέρω παρακολούθηση.

Για την επιχείρηση κινητοποιήθηκαν ένα συμβατικό ασθενοφόρο και μία Κινητή Ιατρική Μονάδα με γιατρό, με τη συνδρομή συνολικά τεσσάρων διασωστών.

Πηγή: newsit.gr