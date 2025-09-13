Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι ξυλοκόπησαν 15χρονο ενώ βιντεοσκοπούσαν την επίθεση

Νέο περιστατικό βίας κατά ανήλικου καταγράφηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου δύο νεαροί ξυλοκόπησαν 15χρονο ενώ παράλληλα βιντεοσκοπούσαν την επίθεση.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με καταγγελία που έγινε στις αστυνομικές αρχές δύο ανήλικοι 14 και 15 ετών από τέλη Αυγούστου έως 07 Σεπτεμβρίου εξύβριζαν επανειλημμένα τον ανήλικο, μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, στις 6 Σεπτεμβρίου εντόπισαν τον 15χρονο στην περιοχή του Μονόλοφου, όπου τον εξύβρισαν και τον απείλησαν με μαχαίρια τύπου σουγιά, ενώ ο ένας εξ’ αυτών, τον χτύπησε στο πρόσωπο και ταυτόχρονα βιντεοσκοπούσε το περιστατικό με το κινητό του, το οποίο στη συνέχεια ανήρτησε σε εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης.

Την επόμενη μέρα οι δράστες εντόπισαν τον 15χρονο στην περιοχή της Νεοχωρούδας, όπου με χρήση βίας ο ένας εκ των δύο, τον ανάγκασε να γονατίσει και να ζητήσει συγγνώμη και παράλληλα βιντεοσκοπούσε το περιστατικό με το κινητό του.

