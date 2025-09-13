Ο καιρός δεν «γυρνάει» στο φθινόπωρο: Θερμοκρασίες για παραλία τις επόμενες ημέρες

Παρότι φτάνουμε στα μέσα Σεπτεμβρίου, ο καιρός… αρνείται να «γυρίσει» στο φθινόπωρο, με το Αστεροσκοπείο Αθηνών να εκτιμά ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν καλοκαιρινές για αρκετές ημέρες ακόμη.

Σύμφωνα με τον Κώστα Λαγουβάρδο, μετεωρολόγο - διευθυντή ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (meteo.gr), τις τελευταίες ημέρες επικράτησε έντονη ζέστη, κυρίως στα νότια τμήματα της χώρας, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν κατά τόπους τους 36 και 37 βαθμούς.

«Από το Σάββατο (σήμερα), θα ξεκινήσει μια μικρή υποχώρηση των θερμοκρασιών, θα παραμείνουν όμως μέχρι τη Δευτέρα υψηλότερες των κανονικών, χωρίς μεγάλες αποκλίσεις. Την Τρίτη περιμένουμε μια σημαντική ενίσχυση των βορείων ανέμων που θα ρίξουν λίγο τη θερμοκρασία. Όμως και αυτό θα είναι παροδικό γιατί από την Τετάρτη και μετά θα εξασθενήσουν οι άνεμοι και θα ξεκινήσει μια άνοδος της θερμοκρασίας. Επομένως, μπορούμε να πούμε ότι το καλοκαιρινό μοτίβο στις περισσότερες περιοχές της χώρας συνεχίζεται για αρκετές ημέρες ακόμα» αναφέρει χαρακτηριστικά, στο Orange Press.

Είναι ενδεικτικό ότι σε περιοχές της Κρήτης η θερμοκρασία, ήδη από τις 11:30 του Σαββάτου, ξεπέρασε τους 35 βαθμούς, ενώ το ίδιο παρατηρείται στη Λίνδο και το Κρανίδι.

Ο καιρός του Σαββάτου

Το Αστεροσκοπείο Αθηνών «βλέπει» για σήμερα πολύ καλές καιρικές συνθήκες σε ολόκληρη τη χώρα, με ελαφρώς αυξημένες συγκεντρώσεις Αφρικανικής σκόνης.

Πιο αναλυτικά, το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσουν καλές καιρικές συνθήκες με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις. Τις μεσημεριανές ώρες οι νεφώσεις στα ορεινά ηπειρωτικά θα αυξηθούν δίνοντας λίγους όμβρους. Οι συγκεντρώσεις Αφρικανικής σκόνης θα διατηρηθούν ελαφρώς αυξημένες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 12 έως 28 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 15 έως 29-31, στη Θεσσαλία από 16 έως 31-33 βαθμούς, στην Ήπειρο από 16 έως 32-34 βαθμούς, στην Ανατολική Στερεά και στην Εύβοια από 17 έως 30-32, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 17 έως 34-36 και τοπικά 37, στα Επτάνησα από 18 έως 30-32, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 17 έως 29-31 βαθμούς, ενώ τοπικά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες θα φτάσουν στους 33 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις έως 5 μποφόρ, ενώ τοπικά στο Νότιο Αιγαίο και στην ευρύτερη περιοχή του Καβοντόρο θα ενισχυθούν σε ισχυρούς 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 4 μποφόρ.

Στον νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί με εντάσεις 4-5 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31-32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις από τις μεσημεριανές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες; διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ και τις θερμές ώρες της ημέρας νοτιοανατολικοί με εντάσεις; 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς.

Πηγή: Ethnos.gr