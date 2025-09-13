Έρευνα MRB: Οι μισθοί εξαφανίζονται - Ένας στους τρεις Έλληνες ξεμένει σε 15 μέρες - 8 στους 10 κόβουν τη διασκέδαση

Η MRB διεξήγαγε έρευνα για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών σχετικά με τις εξαγγελίες της ΔΕΘ - Τα στοιχεία είναι αποκαρδιωτικά

Η MRB διεξήγαγε έρευνα για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών σχετικά με τις εξαγγελίες της ΔΕΘ, τη μείωση του ΦΠΑ και την επιχειρηματικότητα. Τα στοιχείαείναι αποκαρδιωτικά: ένας στους τρεις Έλληνες δηλώνει πως ο μισθός του δεν επαρκεί για περισσότερο από 15 ημέρες.

Στην ερώτηση «Για πόσο χρονικό διάστημα το μηνιαίο εισόδημά σας σάς επιτρέπει να καλύπτετε με άνεση (χωρίς μεγάλες οικονομικές θυσίες) όλες τις ανάγκες του νοικοκυριού σας;», οι απαντήσεις διαμορφώθηκαν ως εξής:

33,8%: για 3 εβδομάδες

26,5%: για 2 εβδομάδες

5,7%: για λιγότερο από 1 εβδομάδα

23,9%: για όλον τον μήνα

7,7%: για πάνω από 1 μήνα

2,5%: δεν ξέρω/δεν απαντώ

Με βάση τα στοιχεία, το 66% των νοικοκυριών δηλώνει ότι ο μισθός επαρκεί έως 3 εβδομάδες.

Όπως εξηγεί ο διευθύνων σύμβουλος της MRB, Δημήτρης Μαύρος στο OPEN και την εκπομπή «Τώρα Μαζί»: «Από όλα αυτά τα νούμερα, το πιο σοβαρό είναι ότι ένας στους τρεις Έλληνες -ή τρεις στους δέκα περίπου- δεν μπορούν να αντέξουν πάνω από δύο εβδομάδες. Αυτό σημαίνει πως εδώ υπάρχει πρόβλημα».

Οι πολίτες «κόβουν» τη διασκέδαση

Σε άλλη ερώτηση, για τις κατηγορίες στις οποίες κάνουν περικοπές, το 79% απάντησε «στη διασκέδαση».

Αναλυτικότερα:

Το 79,1% «κόβει» τη διασκέδαση

Το 45,2 στα τρόφιμα

Το 45% σε καύσιμα/ενέργεια

Το 19,6% σε λογαριασμούς τηλεπικοινωνιών

Το 18,8% σε υγεία

Το 11,9% σε εκπαίδευση

Το 5,9% σε τραπεζικές/δανειακές υποχρεώσεις

Το 4,8% σε στέγαση (ενοίκιο/στεγαστικό)

Το 16,1 «άλλες δαπάνες»

«Ζούμε στον παραλογισμό της ακρίβειας»

Όπως είπε ο Γιώργος Λεχουρίτης, πρόεδρος του ΙΝΚΑ, μιλώντας στο OPEN και την εκπομπή «Τώρα Μαζί»:

«Η κοινωνία είναι αγανακτισμένη. Τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός δυστυχώς δεν είχαν επίδραση στον κόσμο. Μην επικεντρωνόμαστε στον ΦΠΑ, είναι μεγάλο λάθος. Οι τιμές ξεκινάνε από το πόσο πουλάει ο παραγωγός και πόσο αγοράζει ο καταναλωτής. Το ρύζι το αγοράζουμε 50-55 λεπτά από τη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης και καταλήγει στα 5 ευρώ. Ζούμε στον παραλογισμό της ακρίβειας».

Μάλιστα, το ΙΝΚΑ ανακοίνωσε ότι από τη Δευτέρα θα προχωρήσει σε μποϊκοτάζ στο κρέας.

ΕΕΑ: «Τι νόημα έχουν οι αυξήσεις χωρίς αγοραστική δύναμη;»

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τόνισε ότι η όποια αύξηση μισθού δεν παίζει ρόλο όταν δεν συνοδεύεται από την αγοραστική αξία:

«Τι νόημα έχει να παίρνεις 700-900 ευρώ, όταν με τα 900 αγοράζεις λιγότερα πράγματα; Οι δύο στους τρεις Αθηναίους λένε πως τα χρήματα επαρκούν για 2-3 εβδομάδες».