Αμαλιάδα: Κάηκε ζωντανός στο σπίτι του

Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί (13/9/) στο σπίτι ενός άνδρα στην περιοχή Λαβδεϊκα του Δήμου Ήλιδας, για άγνωστα μέχρι στιγμής αίτια.

Ο 60χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας, οπού οι γιατροί δυστυχώς, διαπίστωσαν τον θάνατο του.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έφτασε άμεσα στο σημείο και κατά την διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς, εντόπισε τη σορό του άνδρα, ο οποίος είχε απανθρακωθεί.

Στο σπίτι βρέθηκε επίσης και μία φιάλη υγραερίου, η οποία ασφαλίστηκε από τους πυροσβέστες, και διερευνάται αν και κατά πόσο σχετίζεται με την πυρκαγιά.

Ο 60χρονος άνδρας τα τελευταία χρόνια, μετά το θάνατο του αδερφού του, έμενε μόνος του.

Πηγή: zougla.gr