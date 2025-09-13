Σχολεία σε εγκατάλειψη: Καταγγελίες γονέων για απαράδεκτες συνθήκες - Μούχλα, υγρασία και κλειστή αίθουσα σίτισης

Μια εικόνα που δυστυχώς αφορά πάρα πολλά σχολεία περιγράφουν γονείς και σχετίζονται με έργα που δεν κάνουν οι Δήμοι για την βελτίωση των σχολικών κτιρίων βάζοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των μαθητών.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση οι καταγγελίες προέρχονται από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου Αττικής, ο οποίος αναφέρεται σε προχειρότητα στα έργα ,που αφορούν το σχολείο.

Οι γονείς πίστευαν ότι κατά τη διάρκεια του Καλοκαιριού έγιναν όλα τα έργα για τα οποία είχε δεσμευθεί ο δήμος αλλά όταν ξεκίνησε η σχολική χρονιά βρέθηκαν αντιμέτωποι με εικόνες μούχλας σε τοίχους, υγρασίες ακατάλληλες τουαλέτες και την αίθουσα σίτισης κλειστή.

Η συγκεκριμένη αίθουσα μάλιστα παραμένει κλειστή από πέρυσι καθώς αντιμετωπίζει ζήτημα στατικότητας αλλά κανείς δεν φρόντισε να κάνει τα απαραίτητα έργα και έτσι τα παιδιά πάλι δεν θα έχουν που να καθίσουν για το φαγητό τους. Οι γονείς λένε ότι ο Δήμος έκανε μόνο έργα βιτρίνας (όπως μια ασφαλτόστρωση στο προαύλιο) και τονίζουν ότι το σχολείο εμφανίζει τριτοκοσμικές συνθήκες

Η επιστολή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού Σχολείου

Δυστυχώς, με την πρώτη μας επαφή με το σχολείο με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, γίναμε μάρτυρες τριτοκοσμικών συνθηκών σε τάξεις, από την έλλειψη συντήρησης και μόνωσης. Οι γονείς της τάξης Δ1 ήδη αρνούνται να μπουν τα παιδιά εκεί, μέχρι να αποκατασταθεί.

Δεν έγινε κανένα έργο στις εσωτερικές αίθουσες του σχολείου μας, κανένα έργο μόνωσης του σχολείου. Αλλά ακόμα και το πολυδιαφημισμένο από το Δήμο περσινό έργο (μετά από πίεση και δημοσίευση φωτογραφιών με σαράκια και μούχλα) της ανακαίνισης των τουαλετών του σχολείου μας, φαίνεται να έγινε με προχειρότητα και για το θεαθήναι, αφού αλλάχτηκαν μόνο τα πλακάκια/πορσελάνες, αλλά τα υδραυλικά παρέμειναν τα ίδια απαρχαιωμένα.

Αποτέλεσμα; Πέραν από τις οσμές, υγρασία να διαφεύγει προς άλλες αίθουσες και κάτω ορόφους (το Νηπιαγωγείο που συστεγάζεται κάτω από τις τουαλέτες του Δημοτικού είναι σε τραγική κατάσταση), αλλά και δύο από τις «ανακαινισμένες» τουαλέτες να είναι ήδη κλειστές για διαρροές!!!Όσο για την αίθουσα σίτισης που είναι κλειστή από πέρσι τον Οκτώβριο για λόγους στατικότητας (όπως ενημερωθήκαμε) από το Δήμο, ενημερωθήκαμε ότι ένα χρόνο τώρα δεν έγινε καμία μελέτη για τα έργα στήριξης και την αποκατάσταση της αίθουσας, με αποτέλεσμα να έχουμε μέσα το προαύλιο του σχολείου μας κτήριο με προβλήματα στατικότητας, αλλά και να μην υπάρχει χώρος για να τρώνε τα παιδιά στο σχολείο.

Πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η αίθουσα που δίπλα της κάθονται παιδιά και περνάνε από εκεί για να πάνε στις εξωτερικές τουαλέτες; Ούτε καν το πιο απλό δε βρήκαμε στο σχολείο μας να έχει αποκατασταθεί. Μια πόρτα σε αίθουσα διδασκαλίας του σχολείου μας που είχε φθαρεί και αφαιρεθεί λόγω παλαιότητας από πέρσι το χειμώνα!!!

Είναι πραγματικά τραγικό να βγάζει φωτογραφίες στα μέσα δικτύωσης ο κ.Δήμαρχος στο προαύλιο του σχολείου μας, για μια πρόχειρη ασφαλτόστρωση τέλη Αυγούστου (το μόνο έργο στο σχολείο μας), και να μιλάει μέσω αυτού για «χαρούμενα παιδιά» και «καλύτερα σχολεία». Αν μη τι άλλο, λίγη ταπεινότητα δε βλάπτει.

Αναμένουμε από τη Δημοτική Αρχή ακόμα και τώρα:

Αποκατάσταση των εσωτερικών αιθουσών, ειδικά αυτών με προβλήματα υγρασίας

Αποκατάσταση των τουαλετών με έμφαση στα υδραυλικά

Μόνωση του σχολείου

Αποκατάσταση της αίθουσας σίτισης

Πηγή: Ethnos.gr