Σε ισχύ ο νέος ΚΟΚ από σήμερα: Έως και 2.000 πρόστιμο για χρήση κινητού, 8.000 για υψηλές ταχύτητες

Από σήμερα, Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, τίθεται σε ισχύ ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας ο οποίος φέρνει σημαντικές αλλαγές με στόχο τη μείωση των τροχαίων στην Ελλάδα.

Ο νέος ΚΟΚ εστιάζει στην πρόληψη των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών. Συγκεκριμένα, θα ενεργοποιηθούν οι ψηφιακές κάμερες στην Αττική και τα πρόστιμα θα αποστέλλονται απευθείας στους παραβάτες μέσω της πλατφόρμας gov.gr. Μία από τις πιο μεγάλες αλλαγές είναι η έννοια της υποτροπής: πλέον, οι επαναλαμβανόμενες παραβάσεις δεν συμψηφίζονται, αλλά επιφέρουν σωρευτικές ποινές, αυξάνοντας τα χρηματικά πρόστιμα και τις διοικητικές κυρώσεις, όπως η αφαίρεση διπλώματος ή και ποινικές διώξεις.

Οι ποινές γίνονται πολύ αυστηρότερες και για τη χρήση κινητού κατά την οδήγηση. Για παράδειγμα, η πρώτη παράβαση τιμωρείται με πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 30 μέρες, ενώ οι επαναλήψεις επιφέρουν πρόστιμα έως 2.000 ευρώ και μεγαλύτερη αφαίρεση άδειας, με ποινικές συνέπειες σε περίπτωση ατυχήματος.

Και η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ τιμωρείται πλέον αυστηρότερα, με πρόστιμα έως 4.000 ευρώ, αφαίρεση διπλώματος για έως 10 χρόνια και ποινικές διώξεις που μπορεί να φτάσουν ακόμα και σε φυλάκιση 10 ετών, ειδικά αν προκληθεί θανατηφόρο ατύχημα.

Επιπλέον, ο νέος ΚΟΚ προβλέπει αυστηρές κυρώσεις και για τη μη χρήση ζώνης και κράνους, όπου το πρόστιμο αφορά και τον οδηγό και τον συνεπιβάτη, ενώ η δεύτερη υποτροπή μπορεί να οδηγήσει σε αφαίρεση διπλώματος για έναν χρόνο.

Τα όρια ταχύτητας αναπροσαρμόζονται, μειώνονται εντός πόλεων και αυξάνονται εκτός αστικού ιστού, ενώ για εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες προβλέπονται πρόστιμα έως 8.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 4 χρόνια. Ιδιαίτερα αυστηρές ποινές επιβάλλονται και για παράνομη στάθμευση σε ράμπες ΑμεΑ, με πρόστιμα έως 2.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για έναν χρόνο σε περίπτωση υποτροπής.

Ο νέος ΚΟΚ, επίσης, ενισχύει την απρόσκοπτη λειτουργία των δημόσιων μέσων μεταφοράς, αυστηροποιώντας τα πρόστιμα για παράνομες στάθμες και απαγορεύοντας την κίνηση ταξί σε λεωφορειολωρίδες, εκτός συγκεκριμένων περιπτώσεων.

Πηγή: Ethnos.gr