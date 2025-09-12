Πάτρα: «Δεν έπρεπε να οδηγεί» - Τα προβλήματα υγείας της 70χρονης που προκάλεσε το τροχαίο

Σοκ έχει προκαλέσει το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε την Πέμπτη στην Ολυμπία Οδό, όπου 70χρονη οδήγησε για περίπου ένα χιλιόμετρο στο αντίθετο ρεύμα και για την οποία έρχονται στο φως λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε η 70χρονη γυναίκα από το Αίγιο κινείτο στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας για περίπου ένα χιλιόμετρο, πριν σημειωθεί η μοιραία σύγκρουση, όπως μαρτυρούν τα μέχρι τώρα στοιχεία.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το όχημα της ηλικιωμένης τυλίχθηκε στις φλόγες. Η οδηγός εγκλωβίστηκε και βρήκε τραγικό θάνατο, καθώς απανθρακώθηκε μέσα στο αυτοκίνητο.

Η 70χρονη, που ετοιμαζόταν να γίνει γιαγιά, ήταν μία αρκετά δραστήρια γυναίκα, ωστόσο συγγενείς της αποκαλύπτουν, μιλώντας στο Mega, προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε, ενώ φίλοι και συγγενείς τής τόνιζαν να μην οδηγεί.

Όπως ανέφερε συγγενικό πρόσωπο, η 70χρονη έπασχε από σκλήρυνση κατά πλάκας από τα 48 της χρόνια, αλλά είχε καταφέρει να διαχειρίζεται την ασθένεια. Τα τελευταία χρόνια, μετά από μια πτώση και εγχείρηση, η κατάστασή της επιδεινώθηκε. Παρ' όλα αυτά, συνέχισε να οδηγεί, θεωρώντας πως το αυτόματο αυτοκίνητο τής έδινε τη δυνατότητα να είναι ανεξάρτητη.

Αν και δεν ακολουθούσε την παραδοσιακή ιατρική και επισκεπτόταν ολιστικούς γιατρούς, είχε αρχίσει και πάλι να οδηγεί. «Δεν μπορούσε να περπατάει καλά. Εμείς και οι φίλοι της τής λέγαμε να μην οδηγεί, αλλά εκείνη πίστευε πως μπορούσε», ανέφερε συγγενής της.

Η γυναίκα είχε ξεκινήσει από το Λαμπίρι, όπου διέμενε, με σκοπό να επιστρέψει στο Αίγιο. Ωστόσο, μπήκε στην Εθνική Οδό από τον κόμβο Σελιανιτίκων με κατεύθυνση προς Πάτρα.

Όταν έφτασε στις σήραγγες της Παναγοπούλας, φαίνεται πως αποπροσανατολίστηκε και, αντί να συνεχίσει σωστά, ακολούθησε τη διαδρομή για οχήματα επικίνδυνου φορτίου. Στη συνέχεια έκανε αναστροφή για να επιστρέψει, με συνέπεια να οδηγεί ανάποδα στο ρεύμα προς Πάτρα.

Οι διερχόμενοι οδηγοί προσπαθούσαν να την ειδοποιήσουν, κάνοντάς της σήματα και αποφεύγοντας την τελευταία στιγμή τη σύγκρουση.

Τελικά, συγκρούστηκε μετωπικά με το όχημα στο οποίο επέβαιναν οι δύο άνδρες. Ο ένας άφησε την τελευταία του πνοή λίγο αργότερα, ενώ ο δεύτερος νοσηλεύεται ﻿σε σταθερή κατάσταση.

