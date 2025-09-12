Ειρήνη Λαγούδη: Ανοίγει ξανά ο φάκελος της υπόθεσης θανάτου της

Λόγω των τελευταίων εξελίξεων, με τους θανάτους των παιδιών της Ρούλας Πισπιρίγκου αλλά και της Ειρήνης Μουρτζούκου, που είχαν αρχικά αποδοθεί σε φυσιολογικά αίτια από την ιατροδικαστική υπηρεσία της Πάτρας, ανοίγουν τώρα παλαιότερες υποθέσεις τα πορίσματα των οποίων αμφισβητούνται. Ανάμεσα σε αυτές είναι και ο θάνατος της Ειρήνης Λαγούδη.

Η 44χρονη εντοπίστηκε νεκρή στις 8 Ιανουαρίου του 2018 στο πίσω κάθισμα του ΙΧ της, στο οποίο είχε εκδηλωθεί φωτιά στο εσωτερικό του.

Αρχικά ο ιατροδικαστής Ανδρέας Γκότσης, αποφάνθηκε ότι ο θάνατός της προκλήθηκε από την εισπνοή μονοξειδίου του άνθρακα και ποσότητας αιθάλης, χωρίς να διαπιστώνονται άλλες εμφανείς κακώσεις. Ωστόσο σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ίδιος δεν πήγε ποτέ στο σημείο όπου εντοπίστηκε η 44χρονη και δεν έκανε ποτέ αυτοψία όπως ορίζει το πρωτόκολλο.

Μάλιστα κατά τις ίδιες πληροφορίες, η εντολή που δόθηκε ήταν η σορός να μετακινηθεί και να μεταφερθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία για τη νεκροτομή. «Ο ιατροδικαστής πολύ απλά μέσα σε ένα βράδυ έδειξε αυτοκτονία. Για εμάς είναι σκηνοθετημένη αυτοκτονία. Πώς είναι αυτοκτονία έτσι; Με τι στοιχεία; Τι στοιχεία είχε και έδειξε αυτοκτονία; Θέλουμε να ελπίζουμε ότι κάτι θα γίνει τώρα που άνοιξε η υπόθεση πάλι», ανέφερε μιλώντας στο Mega ξαδέλφη του θύματος.

Αξίζει να σημειωθεί πως η οικογένεια της Ειρήνης, δεν πίστεψε ποτέ ότι έδωσε τέλος στη ζωή της, όπως αποφάνθηκε το ιατροδικαστικό πόρισμα. Πλέον, μετά τις τελευταίες εξελίξεις και όσα αποκαλύφθηκα στην ιατροδικαστική υπηρεσία της Πάτρας, οι εμπειρογνώμονες της οικογένειας της 44χρονης επιμένουν πέραν πάσης αμφιβολίας ότι η Ειρήνη Λαγούδη δολοφονήθηκε.

Το αίτημα της οικογένειάς της προς την τριμελή επιτροπή των ιατροδικαστών είναι να επανεξεταστεί η υπό αμφισβήτηση ιατροδικαστική έκθεση Γκότση.

Το χρονικό της υπόθεσης της Ειρήνης Λαγούδη

Στις 6 Ιανουαρίου του 2018, η 44χρονη τότε Ειρήνη Λαγούδη έφυγε από το σπίτι της στις 10:30 π.μ., λέγοντας ότι θα πάει για καφέ και γλυκά λόγω της γιορτής του γιου της.

Αντ’ αυτού, φέρεται να ακολούθησε ένα παράξενο δρομολόγιο προς τη λίμνη Τριχωνίδα. Πέρασε από βενζινάδικο, γέμισε ένα δοχείο με περίπου 20 λίτρα βενζίνη, και συνέχισε προς ερημική περιοχή.

Δύο ημέρες αργότερα, η σορός της εντοπίστηκε στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου της, το οποίο ήταν εν μέρει καμμένο, σε απομονωμένη τοποθεσία στη λίμνη Τριχωνίδα. Αξίζει να σημειωθεί πως βρέθηκαν εγκαύματα στο σώμα της αλλά και ίχνη που δείχνουν προσπάθεια διαφυγής. Η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών απέδωσε αρχικά τον θάνατό της σε αυτοκτονία, υποθέτοντας ότι προκάλεσε η ίδια τη φωτιά και κατέληξε από εισπνοή καπνού.

Ωστόσο ο Ανδριανός Γκουρμπάτσης, εμπειρογνώμονας που ανέλαβε ως τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας και κατήγγειλε ότι πρόκειται για «σκηνοθετημένη αυτοκτονία» και όχι πραγματική. Αργότερα το 2018, μαρτυρίες έκαναν λόγο για δύο άνδρες που φέρεται να πέταξαν τη σορό της στο αυτοκίνητο, ενώ τον Ιανουάριο του 2025 ο εισαγγελέας Αγρινίου ζήτησε επανεξέταση των στοιχείων, με προσθήκη προανακριτικών καταθέσεων και αναφορά σε εμπλεκόμενους πυροσβέστες και αστυνομικούς.

Το 2025 η υπόθεση άνοιξε ξανά, με αίτημα νέας ιατροδικαστικής πραγματογνωμοσύνης. Μέχρι σήμερα κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα ότι η ίδια έβαλε φωτιά στον εαυτό της, ενώ υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ίσως πρόκειται για σκηνοθετημένη αυτοκτονία ή δολοφονία.

Η έρευνα παραμένει ανοιχτή και ενδέχεται να υπάρξουν σύντομα νέες αποκαλύψεις.

