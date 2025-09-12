Γκύζη: Προφυλακιστέος ο 59χρονος που πυροβόλησε υπάλληλο καθαριότητας

Στη φυλακή οδηγείται ο 59χρονος που άνοιξε πυρ κατά υπαλλήλου καθαριότητας στο Γκύζη, μετά την απολογία του στις ανακριτικές αρχές.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Υπενθυμίζεται πως, κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης δεδομένων του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης, ο 59χρονος ταυτοποιήθηκε και εντοπίστηκε σε κοντινό σημείο της επίθεσης και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Επιπλέον, σε έρευνα στην οικία του 59χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

περίστροφο με 4 φυσίγγια,

πιστόλι,

3 μαχαίρια,

2 σιδερογροθιές,

14 φυσίγγια και

2 κουκούλες (full face).

Πηγή: ethnos.gr