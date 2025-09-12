Φωτιά στα Οινόφυτα: Ταλαιπωρία επιβατών και καθυστερήσεις στα δρομολόγια των τρένων

Η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (12/9) σε χαμηλή βλάστηση στα Οινόφυτα προκάλεσε προβλήματα στα δρομολόγια των τρένων.

Συγκεκριμένα από τις 17:25 και μετά από εντολή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για αναστολή της ηλεκτροδότησης, ανεστάλη η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Πολυδένδρι – Χαλκίδα. Η αμαξοστοιχία 3552 (Αθήνα- Χαλκίδα) ακινητοποιήθηκε στον Αγ. Θωμά, η 1553 (Χαλκίδα- Αθήνα) στην Οινόη, η 1554 (Αθήνα- Χαλκίδα) στις Αφίδνες και η IC55 (Θεσσαλονίκη- Αθήνα) στην Θήβα.

Περίπου μία ώρα αργότερα και πάλι κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η κυκλοφορία στο εν λόγω τμήμα αποκαταστάθηκε και οι ακινητοποιημένοι συρμοί προωθήθηκαν στον τελικό τους προορισμό, με καθυστερήσεις σε μεγάλο μέρος των δρομολογίων του δικτύου. Η κυκλοφορία αναμενόταν, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Hellenic Train να ομαλοποιηθεί σταδιακά.

«Η Hellenic Train και το προσωπικό της βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξυπηρέτηση των επιβατών», ανέφερε η εταιρεία.

Πηγή: cnn.gr