Πάτρα: «Πηγαίναμε με 130, ξαφνικά έσβησαν όλα» - Ο μοναδικός επιζήσας του φρικτού τροχαίου διηγείται τον εφιάλτη

Περίπου 24 ώρες μετά το φρικτό τροχαίο στην Ολυμπία Οδό ο τραυματίας που νοσηλεύεται στην Πάτρα αφηγήθηκε τα όσα συγκλονιστικά έζησε.

Μιλώντας στην εκπομπή LiveNews ο άνθρωπος που επέζησε από το φρικιαστικό τροχαίο στην Ολυμπία Οδό, λίγο έξω από την Πάτρα, αφηγήθηκε όσα συγκράτησε ο νους του τα δευτερόλεπτα πριν και μετά τον εφιάλτη που έζησε.

Ο 54χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση σε νοσοκομείο της Πάτρας.

Όπως είπε μαζί με τον φίλο του είχαν ξεκινήσει ταξίδι για Γιάννενα.

«Η γυναίκα μου είναι δίπλα μου. Είμαστε μαζί 46 χρόνια. Αν και αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι πολλά, αλλά όπως πηγαίναμε είδα ένα αυτοκίνητο να έρχεται πάνω μας. Πήγε να ξεφύγει, έκανε ελιγμούς, έκανε και το άλλο αυτοκίνητο, έγινε σύγκρουση» αφηγήθηκε και πρόσθεσε:

«Θυμάμαι πηγαίναμε με 130 χλμ/ώρα και ξαφνικά σβήνουν όλα, είδα ένα αυτοκίνητο και μπαμ. Ήταν ακαριαίο. Μου είπαν πως μιλούσα αλλά δεν θυμάμαι τίποτα».

Πηγή: iefimerida.gr