Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΕΛΛΑΔΑ Φωτιά στα Οινόφυτα – Πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο 12-09-2025 17:29 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής 12 Σεπτεμβρίου στα Οινόφυτα σε ξερά χόρτα και στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις. Στη φωτιά στα Οινόφυτα έχουν σπεύσει 2 οχήματα με 5 πυροσβέστες ενώ αυξάνονται οι δυνάμεις. Πηγή: newsit.gr Ντέμης Νικολαΐδης: Η πρώτη εμφάνιση μετά τον χαμό της συντρόφου του, Αλεξάνδρας Νικολαΐδου dailymedia.gr Κουίζ μπάσκετ: Εάν αναγνωρίζεις τον παίκτη των Αμπελοκήπων ανάμεσα σε Αμάγια και Φάντερμπεργκ, τότε είσαι εγκυκλοπαίδεια menshouse.gr Με αφορμή τη δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Το ξέσπασμα της Νατάσας Γιάμαλη μετά την αναφορά του Άδωνι Γεωργιάδη για «το ξεμπρόστιασμα» dailymedia.gr Έτσι φτιάχνουν σεσημασμένους σουτέρ: Το σχέδιο της Φινλανδίας που γέννησε την ομαδάρα του 2025 menshouse.gr Μάγεψε για λίγους μήνες: Το ψέμα που τελείωσε το πιο ντελικάτο δεκάρι του Παναθηναϊκού menshouse.gr Η λίστα με τους ελεύθερους: Ποιους παίκτες από το πάνω ράφι μπορεί να χτυπήσουν οι ελληνικές ομάδες menshouse.gr «Εάν δεν την φτιάξεις εσύ θα την φτιάξει κάποιος άλλος»: Το μήνυμα του Γιάννη Πρετεντέρη στον πρωθυπουργό instanews.gr Μετά τα ενεχυροδανειστήρια, νέες μπίζνες: Επένδυση - μαμούθ από τον Ριχάρδο instanews.gr Φωτιά στα Οινόφυτα – Πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο SHARE