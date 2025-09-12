MENU
Φωτιά στα Οινόφυτα – Πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής 12 Σεπτεμβρίου στα Οινόφυτα σε ξερά χόρτα και στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις.

Στη φωτιά στα Οινόφυτα έχουν σπεύσει 2 οχήματα με 5 πυροσβέστες ενώ αυξάνονται οι δυνάμεις.

Πηγή: newsit.gr

