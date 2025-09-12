Μάγδα Φύσσα: «Οι δολοφόνοι έξω» - Το ξέσπασμά της για την αποφυλάκιση του Νίκου Μιχαλολιάκου

Αποφυλακίζεται ο Νίκος Μιχαλολιάκος και θα εκτίσει την υπόλοιπη ποινή του στο σπίτι του στην Πεύκη.

Η μητέρα του Παύλου Φύσσα, που δολοφόνησε ο Γιώργος Ρουπακιάς, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, αμέσως μετά την ανακοίνωση ότι ο Νίκος Μιχαλολιάκος αποφυλακίζεται για λόγους υγείας: «Μάλιστα. Ξέρεις πόσα μου έρχονται στο μυαλό μου, δεν μπορώ να τα ξεστομίσω; Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Αυτή, αυτή, που υποτίθεται ότι παλεύει για το δίκαιο. Αυτό το πράγμα. Οι φασίστες έξω, οι αλληλέγγυοι μέσα. Οι δολοφόνοι έξω, οι αλληλέγγυοι μέσα. Τι άλλο να πω; Δεν, δεν μπορώ, είμαι πολύ οργισμένη».

Ο Νίκος Μιχαλολιάκος βγαίνει από τη φυλακή έπειτα από 12 χρόνια. Οι δικαστές είπαν «ναι» στη νέα αίτηση του αποφασίζοντας να την αποφυλάκιση του με κατ´ οίκον περιορισμό και περιοριστικούς όρους. Ο άλλοτε ισχυρός άνδρας της Χρυσής Αυγής επικαλείτο, σύμφωνα με πληροφορίες στην αίτηση του, λόγους υγείας. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ένα και πλέον χρόνο μετά την επιστροφή του στις φυλακές μετά την αναίρεση της πρώτης απόφασης για την αποφυλάκισή του.

