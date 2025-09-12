Μαζωνάκης: «Θα ακούσετε για τα πάντα σύντομα» - Κατέθεσε μήνυση εναντίον της οικογένειάς του

Ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέθεσε μηνύσεις σε βάρος συγγενών του, τους οποίους θεωρεί υπεύθυνους για την πρόσφατη παραμονή που είχε στο Δρομοκαΐτειο.

Μόλις έφτασε στα δικαστήρια της Ευελπίδων, ο τραγουδιστής μίλησε στις κάμερες, εξηγώντας πως η υπόθεση δεν αφορά μόνο τον δικό του εγκλεισμό, αλλά και το γενικότερο πλαίσιο της ακούσιας νοσηλείας στη χώρα μας, που –όπως υπογράμμισε– εφαρμόζεται με ελλείψεις.

Όταν ρωτήθηκε για τις φήμες περί συσκευής παρακολούθησης στο σπίτι του, απάντησε λακωνικά πως «σύντομα θα μάθετε τα πάντα».

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Μαζωνάκης είπε: «Θα ασχοληθώ με τον εγκλεισμό μου στο Δρομοκαΐτειο, παραμονή της Παναγίας παρακαλώ. Αυτός είναι ο ένας λόγος που είμαι εδώ. Και ο δεύτερος είναι ότι θα ασχοληθώ με την ακούσια νοσηλεία.

Είναι κάτι που δεν εφαρμόζεται σωστά στην Ελλάδα και πολλοί έχουν αναφερθεί σε εμένα, αν μπορούν να βοηθήσουν στην κατάσταση, να βοηθήσω να μην κλείνουν ανθρώπους χωρίς λόγο και χωρίς τη θέλησή τους», με τον ίδιο να απαντά σε ερώτηση δημοσιογράφου: «Έχω λάβει πάρα πολλά μηνύματα από τον κόσμο, θα ακούσετε για τα πάντα σύντομα».

Νωρίτερα, ο δικηγόρος του τραγουδιστή Γιώργος Μερκουλίδης, μιλώντας στην εκπομπή της Κατερίνα Καραβάτου, υπογράμμισε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι στεναχωρημένος, πικραμένος, αγανακτισμένος.

