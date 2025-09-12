Αναρτήσεις γεμάτες μίσος έκανε ο 52χρονος που συνελήφθη για απειλές κατά του Άδωνη - Ονειρευόταν μέρες Νεπάλ

Για απειλές και εξύβριση κατηγορείται ο 52χρονος, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από μήνυση του Άδωνη Γεωργιάδη καθώς ο κατηγορούμενος είχε προχωρήσει σε μια σειρά από αναρτήσεις μέσω Facebook σε βάρος πολιτικών.

Ο άνδρας συνελήφθη μετά από μήνυση του Άδωνη Γεωργιάδη την Πέμπτη (11.9.2025) και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, απειλή και εξύβριση κατ’ εξακολούθηση μέσω διαδικτύου και συγκεκριμένα μέσω Facebook.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας ο 52χρονος κατηγορείται επίσης για τα αδικήματα της απειλής και της εξύβρισης κατ’ εξακολούθηση, μέσω διαδικτύου, σε βάρος πολιτικού προσώπου. Μετά από έρευνα της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, πιστοποιήθηκε η εμπλοκή του κατηγορουμένου ως διαχειριστή επίμαχου λογαριασμού σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Στο πλαίσιο αστυνομικής προανάκρισης και μετά από ενδελεχή διαδικτυακή έρευνα της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, πιστοποιήθηκε η εμπλοκή του κατηγορουμένου ως διαχειριστή επίμαχου λογαριασμού στο Facebook.

Ο 52χρονος το τελευταίο διάστημα είχε κάνει μια σειρά από αναρτήσεις με απειλητικό και υβριστικό περιεχόμενο σε βάρος πολιτικού προσώπου, ενώ παράλληλα υποκινούσε άλλους χρήστες σε διάπραξη εγκληματικών πράξεων.

Οι αναρτήσεις του 52χρονου είναι γεμάτες μίσος, ενώ ο ίδιος σχολιάζει με ακραίο τρόπο την επικαιρότητα όπως την εξέγερση στο Νεπάλ, τη δολοφονία της νεαρής Ουκρανής στις ΗΠΑ και τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Πηγή: newsit.gr