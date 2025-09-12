«Με σημάδευε στο κεφάλι» λέει ο υπάλληλος καθαριότητας για τον άνδρα που τον πυροβόλησε

Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 59χρονος, ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε σε βάρος υπαλλήλου καθαριότητας στου Γκύζη.

Ο 59χρονος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων. Στο μεταξύ το θύμα της επίθεσης μίλησε στην τηλεόραση του OPEN περιγράφοντας τα όσα έζησε και τονίζοντας ότι ο δράστης είχε 100% πρόθεση όταν τον πυροβόλησε.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 59χρονος προσέγγισε το απορριμματοφόρο, κατά τη διάρκεια περισυλλογής απορριμμάτων και πυροβόλησε σε βάρος υπαλλήλου καθαριότητας, χωρίς να τον τραυματίσει, ενώ στη συνέχεια διέφυγε με δίκυκλο.

«Είχε πρόθεση 100%»

«Εμείς κάναμε μια δουλειά που την κάνουμε καθημερινά τις ίδιες ώρες. Κατεβαίνω τη Λουβάρδου και φτάνω στο νούμερο 26. Ένας κύριος από την απέναντι πολυκατοικία μουρμουρίζει κάτι. Παίρνει το μηχανάκι και έρχεται δίπλα μου και μου λέει ''εσείς κάνετε γρήγορες κινήσεις και κάνετε θόρυβο' και σε λίγο θα σε ρουφήξω σαν τσάι''.

Φεύγει και μόλις στρίβω στον πρώτο κάδο έρχεται με το όπλο. Εγώ δεν το είδα αλλά με σημάδευε στο κεφάλι. Τα χέρια τα είχε πολύ σταθερά δεν έχω δει ούτε αστυνομικό έτσι. Κάνει κρακ και δεν φεύγει η σφαίρα, το ξαναοπλίζει και με τη δεύτερη μου λέει ''α ρε τυχεράκια περίμενε τώρα'' φεύγει η σφαίρα και έκανα δεξιά και πήγε δίπλα στο κεφάλι μου. Μόλις έπεσε η πρώτη σφαίρα άρχισα να τρέχω» είπε.

Ο ίδιος είπε ότι ο δράστης«είχε πρόθεση 100%, δεν έχω ξαναδεί τόσο ψυχρό άνθρωπο».

Η στιγμή που 59χρονος πυροβολεί

Στο βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται ο υπάλληλος καθαριότητας να αδειάζει στο απορριμματοφόρο έναν κάδο σκουπιδιών. Λίγες στιγμές αργότερα φαίνεται ο δράστης να τείνει το όπλο προς την μεριά που απομακρύνθηκαν οι υπάλληλοι του δήμου. Ο δράστης φορά γαλάζια μπλούζα και σκουρόχρωμη βερμούδα.

Ο υπάλληλος του απορριμματοφόρου που εργαζόταν την ώρα των πυροβολισμών κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία κατά τις απογευματινές ώρες της Δευτέρας 8 Σεπτεμβρίου.

Πώς συνελήφθη ο δράστης

Στο μπαλκόνι του γείτονα του προσπάθησε να κρύψει ο 59χρονος τα όπλα, τα φυσίγγια, τα μαχαίρια και τις σιδερογροθιές που είχε στην κατοχή του, αμέσως μετά αφού φέρεται να πυροβόλησε κατά υπαλλήλου της καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων στην περιοχή του Γκύζη.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο γείτονας του 59χρονου κάλεσε το 100 και ανέφερε πως βρήκε στο μπαλκόνι του μία μαύρη σακούλα η οποία είχε μέσα 2 σιδερογροθιές, 3 μαχαίρια, φυσίγγια, ένα πιστόλι και ένα περίστροφο. Αμέσως, έφτασαν στο διαμέρισμα αξιωματικοί της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής και παρέλαβαν την σακούλα.

Λίγες ώρες πριν, οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει και είχαν συλλάβει τον 59χρονο στο σπίτι του, στον ακριβώς επάνω όροφο από το διαμέρισμα στο οποίο είχε βρεθεί η μαύρη σακούλα.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του ethnos.gr, ο 59χρονος παραδέχτηκε ενώπιον των αστυνομικών πως τα όπλα, τα φυσίγγια και τα μαχαίρια που βρίσκονταν μέσα στη σακούλα είναι δικά του και πως ο ίδιος τα έριξε στο ακριβώς από κάτω μπαλκόνι, επιμένοντας πως πυροβόλησε τον υπάλληλου του Δήμου με αεροβόλο.

Δείτε το βίντεο στο ethnos.gr

Πηγή: ethnos.gr