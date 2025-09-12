Γιατί ο Χρυσοχοΐδης υπέβαλε μήνυση κατά του μαστροπού - Πώς χρησιμοποιούσε το όνομά του

Μήνυση σε βάρος του 42χρονου μαστροπού που συνελήφθη από αστυνομικούς του ελληνικού FBI υπέβαλε κατά πληροφορίες ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο κ. Χρυσοχοΐδης προχώρησε στην κίνηση αυτή γιατί ο 42χρονος απειλούσε τα θύματά του χρησιμοποιώντας το όνομά του.

Όπως έγραψε το prototothema.gr, ο 42χρονος για να κρατάει σιωπηλές τις γυναίκες που εκμεταλλευόταν, έπαιζε με τον φόβο τους. Τις απειλούσε ότι «έχει άκρες στην Ασφάλεια» και «πολιτική προστασία» κι έτσι, για χρόνια, καμία δεν τολμούσε να μιλήσει.

Ο επονομαζόμενος «Κοντός»

Ο 42χρονος μαστροπός που συνελήφθη από το ελληνικό FBI είχε χτίσει το δίκτυό του τρόμου στην Αθήνα. Ο επονομαζόμενος «Ο Κοντός» εντόπιζε ψυχολογικά εύθραυστες και οικονομικά αδύναμες γυναίκες, κυρίως από την επαρχία, και με υποσχέσεις για μία καλύτερη ζωή τις παγίδευε προκειμένου να τις εκμεταλλευτεί.

Ο μαστροπός παρουσιαζόταν σαν σωτήρας στα θύματά του και είχε μετατραπεί στον πιο αδίστακτο δυνάστη των γυναικών που τόλμησαν να τον εμπιστευτούν. Μια φωνή ήρεμη, καθησυχαστική, που υποσχόταν δουλειά, σιγουριά, χρήματα.

Για εκείνες τις γυναίκες που πάλευαν με τη φτώχεια και την απελπισία, εκείνη η φωνή έμοιαζε με σανίδα σωτηρίας. Στην πραγματικότητα, ήταν το εισιτήριο για την κόλαση.

Χρησιμοποιούσε τα ναρκωτικά ως «αλυσίδα» για τα θύματά του

Το πραγματικό του όπλο δεν ήταν οι γνωριμίες που διαλαλούσε. Ήταν η κοκαΐνη. Η λευκή σκόνη γινόταν «αλυσίδα». Τις πότιζε με δόσεις, όχι για να τις «ανταμείψει», αλλά για να τις δέσει χειροπόδαρα. Και όταν τολμούσαν να αντισταθούν, η τιμωρία ήταν αμείλικτη: ξυλοδαρμοί, βιασμοί, εξευτελισμοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, ο 42χρονος έστελνε τα θύματά του σε βίλες της Εκάλης και της Γλυφάδας. Εκεί στήνονταν πάρτι οργίων με τη συμμετοχή πλούσιων Ελλήνων και ξένων επιχειρηματιών. Παράλληλα, μέσω συνεργασίας με εταιρεία παραγωγής πορνογραφικού υλικού, τις ανάγκαζε να γίνονται «πρωταγωνίστριες» σε βίντεο που κυκλοφορούσαν στο διαδίκτυο, αποφέροντας στον ίδιο μεγάλα κέρδη.