Ξαναπέσατε κι εσείς από τα σύννεφα με τα φακελάκια στους γιατρούς;

Κάθε τόσο σκάει μια «αποκάλυψη» για γιατρούς που πιάστηκαν με φακελάκια. Και τότε, όλοι μαζί, παριστάνουμε τους σοκαρισμένους. Πέφτουμε από τα σύννεφα. Λες και δεν ξέρουμε ότι το φακελάκι είναι το πιο βρώμικο μυστικό της ελληνικής υγείας. Λες και δεν μεγαλώσαμε με γονείς και συγγενείς που έβαζαν το φάκελο στην τσέπη του «καθηγητή» για να μπει το νυστέρι με προσοχή.

Αλλά ας το πούμε καθαρά: το φακελάκι δεν είναι απλή «συνήθεια». Είναι ντροπή. Και τη ντροπή αυτή τη συντηρούν οι μεγαλογιατροί που ξέχασαν τον όρκο τους και θυμούνται μόνο το πορτοφόλι μας. Αυτοί που κοιτάνε πρώτα πώς θα πληρωθεί η βίλα τους στη Μύκονο, πώς θα αλλάξουν SUV κάθε τρία χρόνια, πώς θα στείλουν την «πριγκίπισσα» για σπουδές στο Λονδίνο και τον «κανακάρη» σε πανάκριβο κολέγιο. Και φυσικά όλα αυτά από τις τσέπες ασθενών που πολλές φορές δεν έχουν να αγοράσουν ούτε τα φάρμακά τους.

Την ίδια στιγμή, στο ίδιο ΕΣΥ, δουλεύουν άλλοι. Οι αφανείς ήρωες. Γιατροί και νοσηλευτές που με μισθούς πείνας κρατούν ολόκληρα νοσοκομεία όρθια. Πλήρωμα ΕΚΑΒ που τρέχει νύχτα-μέρα για να σώσει ζωές, μέσα σε ασθενοφόρα που πολλές φορές χαλάνε στο δρόμο. Αυτοί οι άνθρωποι, με τα λίγα, άντεξαν μια πανδημία. Έβαλαν τον εαυτό τους μπροστά, ρισκάρισαν και θυσιάστηκαν για το κοινό καλό. Κι όμως, ποτέ δεν έβαλαν χέρι στην τσέπη του πολίτη. Δεν ζήτησαν φάκελο για να κάνουν το καθήκον τους.

Κι εδώ είναι το αληθινό πρόβλημα. Όχι ότι δεν υπάρχουν τίμιοι γιατροί, υπάρχουν και μάλιστα πολλοί. To πρόβλημα έγκειται στο ότι το σύστημα επιτρέπει στους επιτήδειους να γίνονται καθεστώς. Όλοι το ξέρουν. Οι υπουργοί που αλλάζουν σαν τα πουκάμισα, οι διοικήσεις που κάνουν τα στραβά μάτια, τα ΜΜΕ που κάθε φορά παριστάνουν τους έκπληκτους. Είναι σαν να παίζουμε μια φαρσοκωμωδία που κρατάει δεκαετίες.

Ας τελειώνουμε με το θέατρο. Ούτε από τα σύννεφα πέσαμε, ούτε το πρόβλημα είναι καινούργιο. Το φακελάκι είναι ο καρκίνος του συστήματος υγείας κι όσο αφήνουμε να κάνουν κουμάντο οι μεγαλογιατροί με τις βίλες και τα Cayenne, τόσο θα σαπίζει το ΕΣΥ.

Η ειρωνεία; Αυτοί που πραγματικά κρατούν το σύστημα ζωντανό είναι οι πιο αδικημένοι. Οι γιατροί της πρώτης γραμμής, οι νοσηλευτές, οι τραυματιοφορείς, οι διασώστες του ΕΚΑΒ. Αυτοί που ζουν με 1.000 ευρώ και όμως σώζουν ζωές. Αυτοί που αξίζουν τα «ευχαριστώ» και όχι τα φακελάκια. Αυτοί που κουβαλούν στις πλάτες τους ένα ΕΣΥ που άλλοι το έχουν καταντήσει εμπορική επιχείρηση.

Όσο δεν καθαρίζουμε το απόστημα, θα το βρίσκουμε μπροστά μας. Το φακελάκι δεν είναι «εξυπηρέτηση». Είναι εκβιασμός και αδικία, είναι αίμα και ιδρώτας του ασθενή που γίνεται τσιμέντο και μάρμαρο στις βίλες των μεγαλογιατρών.

Τέλος μπορεί να μπει μόνο με αβέρτα καταγγελίες. Να τους «πεθάνουμε» στη νομιμότητα και η Δικαιοσύνη να είναι αμείλικτη, διότι εδώ μιλάμε για το υπέρτατο αγαθό: τη ζωή. Δεν γίνεται γιατρός που καταδικάστηκε να συνεχίζει να χειρουργεί και μάλιστα ως Διευθυντής. Δεν γίνεται το κράτος να του κάνει πλάτες. Το νυστέρι πρέπει να μπει βαθιά, πολύ βαθιά.