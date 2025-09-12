Ολυμπία Οδός: Επί ένα χιλιόμετρο οδηγούσε ανάποδα η 70χρονη πριν το φρικτό δυστύχημα

Ασύλληπτη τραγωδία στην Ολυμπία Οδό, στο ύψος της Παναγοπούλας, στο ρεύμα προς Πάτρα, όπου δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους το βράδυ της Πέμπτης (11/9), με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και ένας να τραυματιστεί σοβαρά.

Για τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο οδηγούσε αντίθετα στο ρεύμα της Ολυμπίας Οδού το όχημα που οδηγούσε η 70χρονη γυναίκα πριν τη μοιραία σύγκρουση.

Το θανατηφόρο δυστύχημα σημειώθηκε την Πέμπτη (11/09) στην εθνική οδό Κορίνθου – Πατρών, στο ύψος το Λαμπίριου Αχαΐας.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης το αυτοκίνητο που οδηγούσε η 70χρονη από το Αίγιο τυλίχθηκε στις φλόγες, με την γυναίκα να εγκλωβίζεται και να απανθρακώνεται.

Στο άλλο όχημα επέβαιναν δύο άνδρες, οι οποίοι τραυματίστηκαν σοβαρά και χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν από την Πυροσβεστική. Αμφότεροι μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο με ασθενοφόρο, αλλά αργά χθες το βράδυ ο ένας εκ των δύο υπέκυψε στα τραύματά του.

Η 70χρονη, σύμφωνα με το tempo24, εισήλθε στην Ολύμπια Οδό από τον κόμβο των Σελιανιτίκων με κατεύθυνση την Πάτρα. Όταν έφθασε στις σήραγγες της Παναγοπούλας, αντί να συνεχίσει κανονικά την πορεία της, επέλεξε τη διαδρομή που ακολουθούν τα οχήματα επικίνδυνου φορτίου. Στη συνέχεια φέρεται να αποπροσανατολίστηκε και έκανε αναστροφή οδηγώντας προς προς το Αίγιο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, παρά τα σήματα διερχόμενων οδηγών, που απέφυγαν την σύγκρουση κάνοντας ελιγμούς, η γυναίκα δεν είχε αντιληφθεί πως οδηγούσε ανάποδα.

Έτσι, μετά από σχεδόν ένα χιλιόμετρο κίνησης στο αντίθετο ρεύμα, το όχημα συγκρούστηκε με το αγροτικό που επέβαιναν οι δύο άντρες, έκανε αναποδογύρισε και τυλίχθηκε στις φλόγες.