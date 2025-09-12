Σφίγγει τον κλοιό στα AirBnb η ΑΑΔΕ: Αλλάζουν όλα από 1η Οκτωβρίου

Η αγορά βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ελλάδα αντιμετωπίζει νέα ρύθμιση που στοχεύει στην ενίσχυση της ασφάλειας, της φορολογικής συμμόρφωσης και της προστασίας των κατοίκων, ενώ ταυτόχρονα επιχειρεί να περιορίσει την πίεση σε περιοχές με έντονο στεγαστικό πρόβλημα.

H αγορά βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ελλάδα αντιμετωπίζει νέα ρύθμιση που στοχεύει στην ενίσχυση της ασφάλειας, της φορολογικής συμμόρφωσης και της προστασίας των κατοίκων, ενώ ταυτόχρονα επιχειρεί να περιορίσει την πίεση σε περιοχές με έντονο στεγαστικό πρόβλημα.

Από την 1η Οκτωβρίου 2025 τίθενται σε εφαρμογή αυστηρότεροι κανόνες για όλα τα ακίνητα που μισθώνονται βραχυχρόνια, ενώ παρατείνεται για ένα ακόμη έτος η απαγόρευση νέων μισθώσεων τύπου Airbnb στο κέντρο της Αθήνας. Παράλληλα, το υπουργείο Τουρισμού εξετάζει τη δυνατότητα επέκτασης του μέτρου και σε άλλες περιοχές της χώρας όπου η ζήτηση κατοικιών υπερβαίνει κατά πολύ την προσφορά.

Η ΑΑΔΕ έχει ήδη ξεκινήσει την αποστολή μαζικών ενημερωτικών email προς τους ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων που διαθέτουν ενεργό Αριθμό Μητρώου Ακινήτων στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης. Στα μηνύματα αυτά μεταφέρεται η οδηγία του υπουργείου Τουρισμού σχετικά με τις νέες προδιαγραφές, τους επιτόπιους ελέγχους και τα πρόστιμα που θα επιβληθούν σε περίπτωση παραβάσεων.

Νέες προδιαγραφές για τα ακίνητα

Από την 1η Οκτωβρίου 2025, όλα τα ακίνητα που μισθώνονται βραχυχρόνια θα πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις εξής απαιτήσεις:

Να αποτελούν χώρους κύριας χρήσης και να διαθέτουν φυσικό φωτισμό , αερισμό και κλιματισμό .

και να διαθέτουν , και . Να είναι ασφαλισμένα για αστική ευθύνη έναντι ζημιών ή ατυχημάτων που μπορεί να προκληθούν στους επισκέπτες.

έναντι ζημιών ή ατυχημάτων που μπορεί να προκληθούν στους επισκέπτες. Να διαθέτουν υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, πυροσβεστήρες , ανιχνευτές καπνού , ρελέ διαρροής ή αντιηλεκτροπληξιακό ρελέ και σήμανση διαφυγής .

, , ή αντιηλεκτροπληξιακό ρελέ και . Να έχουν πιστοποιητικό μυοκτονίας και απεντόμωσης, φαρμακείο με είδη πρώτων βοηθειών και οδηγό με τα τηλεφωνικά στοιχεία πρώτης ανάγκης.

Η τήρηση αυτών των προδιαγραφών θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκυρη εγγραφή στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης και την απρόσκοπτη λειτουργία του ακινήτου στην πλατφόρμα.

Διαδικασία ελέγχων

Για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης, οι έλεγχοι θα διενεργούνται από υπαλλήλους του υπουργείου Τουρισμού ή από μεικτά συνεργεία που περιλαμβάνουν και υπαλλήλους της ΑΑΔΕ.

Οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές θα ενημερώνονται τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν τον έλεγχο, ώστε να προσκομίσουν τα απαραίτητα στοιχεία.

τον έλεγχο, ώστε να προσκομίσουν τα απαραίτητα στοιχεία. Οι ελεγκτές φέρουν υπηρεσιακή ταυτότητα και έγγραφη εντολή επιτόπιου ελέγχου, η οποία περιλαμβάνει αριθμό και ημερομηνία εντολής, ονοματεπώνυμο υπαλλήλου και στοιχεία ιδιοκτήτη/διαχειριστή (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ).

και έγγραφη εντολή επιτόπιου ελέγχου, η οποία περιλαμβάνει αριθμό και ημερομηνία εντολής, ονοματεπώνυμο υπαλλήλου και στοιχεία ιδιοκτήτη/διαχειριστή (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ). Σε μεικτά κλιμάκια με συμμετοχή ΑΑΔΕ εκδίδεται επιπλέον εντολή φορολογικού επιτόπιου ελέγχου.

Κατά τον έλεγχο, οι ιδιοκτήτες οφείλουν να επιδείξουν όλα τα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και στοιχεία που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις.

Πρόστιμα και ποινές

Σε περίπτωση παραβάσεων, επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ αν:

Δεν επιτραπεί η είσοδος στο ακίνητο.

Δεν πληρούνται οι προδιαγραφές ασφαλείας, ηλεκτρολογικών ή υγειονομικών απαιτήσεων.

Δεν τηρούνται οι υποχρεώσεις που προβλέπει ο νόμος (άρθρο 3, παρ. 6, ν. 5170/2025).

Σε περίπτωση νέου ελέγχου εντός ενός έτους από την κοινοποίηση της πράξης και επανάληψης της ίδιας παράβασης, το πρόστιμο διπλασιάζεται, ενώ σε κάθε επόμενη ίδια παράβαση τετραπλασιάζεται σε σχέση με το αρχικό ποσό.

Προκλήσεις και στόχοι

Οι νέες ρυθμίσεις αποσκοπούν στη διαφάνεια, τη φορολογική συμμόρφωση και την προστασία των επισκεπτών, ενώ παράλληλα στοχεύουν στην ελάφρυνση της πίεσης στην αγορά κατοικίας σε περιοχές με υψηλή ζήτηση.

Η εφαρμογή τους αναμένεται να επηρεάσει τη λειτουργία βραχυχρόνιων μισθώσεων, περιορίζοντας τον αριθμό των διαθέσιμων ακινήτων και ενισχύοντας την τήρηση των υποχρεώσεων των ιδιοκτητών.

Οι επόμενοι μήνες θεωρούνται κρίσιμοι για την αγορά, καθώς η αυστηροποίηση των κανόνων και η αυξημένη εποπτεία της ΑΑΔΕ και του υπουργείου Τουρισμού θα καθορίσουν το πλαίσιο λειτουργίας των βραχυχρόνιων μισθώσεων σε εθνικό επίπεδο.

Πηγή: imerisia.gr