Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τον μαστροπό - Εξανάγκαζε τα θύματά του σε 10 ραντεβού τη μέρα (vid)

Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις γύρω από τη δράση 42χρονου φερόμενου μαστροπού, ο οποίος συνελήφθη από τις Αρχές, κατηγορούμενος για σωρεία σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων εμπορία ανθρώπων, σεξουαλική κακοποίηση, παραγωγή και διακίνηση πορνογραφικού υλικού και εκβίαση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ο κατηγορούμενος είχε πλησιάσει νεαρές γυναίκες -ορισμένες εκ των οποίων ανήλικες- εκμεταλλευόμενος τις δυσκολίες τους και προσποιούμενος ότι θέλει να τις βοηθήσει.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 17χρονης, την οποία γνώρισε το 2016 και προσέλαβε σε κατάστημά του στη Γλυφάδα το 2017. Αρχικά της προσέφερε οικονομική "στήριξη", όμως στη συνέχεια φέρεται να την οδήγησε στην πορνεία, να την εξανάγκασε σε χρήση ναρκωτικών και να την κακοποίησε σεξουαλικά.

Εξανάγκαζε γυναίκες σε 10 ραντεβού την ημέρα

Ο 42χρονος φέρεται να εξανάγκαζε τα θύματά του να πραγματοποιούν έως και δέκα ραντεβού την ημέρα, με τις αμοιβές από κάθε συνάντηση να αγγίζουν τα 600 ευρώ. Οι γυναίκες λάμβαναν μόνο ένα μικρό μέρος των χρημάτων για να καλύψουν βασικές τους ανάγκες. Τα ραντεβού γίνονταν κυρίως σε ξενοδοχεία των Νοτίων Προαστίων, ενώ υπήρχαν και περιπτώσεις κατ’ οίκον επισκέψεων σε ευκατάστατους πελάτες.

Ίδρυσε εταιρεία πορνογραφικού περιεχομένου για online εκμετάλλευση

Προκειμένου να αυξήσει τα έσοδά του, ο κατηγορούμενος φέρεται να ίδρυσε εταιρεία παραγωγής ερωτικού περιεχομένου, μέσω της οποίας ανέβαζε στο διαδίκτυο βίντεο με τις γυναίκες -όχι πάντα με τη συγκατάθεσή τους- σε ειδική συνδρομητική πλατφόρμα. Οι χρήστες πλήρωναν για να έχουν πρόσβαση στο υλικό.

Εκβίαζε τις κοπέλες επικαλούμενος «πολιτικές πλάτες»

Προκειμένου να αποτρέψει τις γυναίκες από το να τον καταγγείλουν, φέρεται να τις εκβίαζε ισχυριζόμενος ότι έχει ισχυρές πολιτικές γνωριμίες και “πλάτες”. Μάλιστα, ανέφερε ονόματα πολιτικών, μεταξύ των οποίων και τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Ο τελευταίος έχει ήδη κινηθεί νομικά, καταθέτοντας μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση.

Ύστερα από καταγγελία ενός εκ των θυμάτων, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης και ο 42χρονος συνελήφθη το πρωί της Τετάρτης (10/9) έξω από την οικία του στον Κολωνό.

«Ήμουν όμηρος του φόβου»: Συγκλονιστικές μαρτυρίες θυμάτων του 42χρονου μαστροπού

Συγκλονίζουν οι καταγγελίες δύο νεαρών γυναικών για τη δράση του 42χρονου που συνελήφθη στο πλαίσιο έρευνας του ελληνικού FBI. Οι κοπέλες αποκάλυψαν στην εκπομπή LiveNews του Mega ανατριχιαστικές λεπτομέρειες γύρω από τις πρακτικές εξαναγκασμού και εκμετάλλευσης που υφίσταντο.

Όπως περιέγραψε η πρώτη γυναίκα, η γνωριμία της με τον φερόμενο μαστροπό ξεκίνησε όταν ήταν 16 ετών και εργαζόταν σε κατάστημα ρούχων στη Γλυφάδα. Παρά την αρχική καλή του συμπεριφορά και τη φιλική του στάση, πολύ γρήγορα αποκαλύφθηκε η αληθινή του φύση. «Με ανάγκαζε να κάνω έως και 10 ραντεβού την ημέρα», ανέφερε, προσθέτοντας πως μετά το κλείσιμο του καταστήματος κράτησαν φιλικές σχέσεις, αλλά εκείνος άρχισε να την απειλεί και να την βρίζει, ακόμη και για την οικογένειά της.

Το δεύτερο θύμα μίλησε για την προσωπική της τραγωδία, που έγινε η αφορμή στο να πέσει θύμα του ίδιου άνδρα. «Όταν έχασα τον πατέρα μου, μου είπε ότι θα με φροντίζει σαν πατέρας», περιέγραψε, όμως πολύ γρήγορα ο φερόμενος μαστροπός άρχισε να την εξαναγκάζει σε 5 έως 7 ραντεβού την ημέρα, χρησιμοποιώντας απειλές κατά της μητέρας της. «Ήμουν όμηρος του φόβου», τόνισε.

Και τα δύο θύματα ανέφεραν πως ο άνδρας αυτός κρατούσε το 50% των χρημάτων τους, επικαλούμενος ότι διαθέτει δικό του πελατολόγιο, ενώ παράλληλα τους ασκούσε σωματική και ψυχολογική βία.

Η υπόθεση ερευνάται σε βάθος, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι ταυτοποιημένα θύματα είναι τουλάχιστον πέντε, με την πιθανότητα ύπαρξης και άλλων να παραμένει ανοικτή.

