«Ζεσταίνουν» τις μηχανές των τρακτέρ οι αγρότες της Θεσσαλίας

Ομόφωνη ήταν η απόφαση της πανθεσσαλικής αγροτικής σύσκεψης στον Παλαμά της Καρδίτσας σχετικά με τις κινήσεις στις οποίες θα προχωρήσουν οι αγρότες το επόμενο διάστημα.

Και η απόφαση αφορούσε σε νέες κινητοποιήσεις, δεδομένου ότι, όπως ανέφεραν, τα προβλήματα παραμένουν και εντείνονται.

Σε αυτό το πλαίσιο και μετά από συζήτηση τριών ωρών, στο πλαίσιο της σύσκεψης, οι αγρότες αποφάσισαν να βγουν με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα την Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου στον Ε-65 στην Καρδίτσα.

Στις 20 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο της γιορτής αμυγδάλου στο Συκούριο, οι αμυγδαλοπαραγωγοί θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις.

Η συζήτηση που αναπτύχθηκε αφορούσε στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην παραγωγή και στην επιβίωσή τους εξαιτίας, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, της αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης και της ΕΕ, με τη συμπλήρωση δύο χρόνων από τις καταστροφικές ζημιές της κακοκαιρίας “Daniel» που ακόμη δεν έχουν αποκατασταθεί.

Εκτενής συζήτηση έγινε και για τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι βλέπουν τα κοπάδια τους να καταστρέφονται εξαιτίας της ευλογιάς των προβάτων, γεγονός που έχει ως συνέπεια να μην πωλούνται και αγροτικά προϊόντα που προορίζονται για ζωοτροφές, όπως το τριφύλλι και το καλαμπόκι.

Οι εξευτελιστικές, όπως τις χαρακτήρισαν, τιμές στο βαμβάκι και στο σιτάρι επισημάνθηκε ότι οδηγούν τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους σε απόγνωση, ενώ πολλοί ετοιμάζονται να εγκαταλείψουν τα χωριά και καλλιέργειες τους.

Τέλος, έγινε συζήτηση γύρω από τις υποσχέσεις της κυβέρνησης στη ΔΕΘ, για τις οποίες επεσήμαναν ότι δεν έγινε καμία αναφορά στους αγρότες.

Πηγή: ertnews.gr