Προφυλακίστηκε ο 20χρονος γιος επιχειρηματία που εμβόλισε αστυνομικό

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 20χρονος, γιος επιφανούς επιχειρηματία, που ενεπλάκη σε καταδίωξη από αστυνομικούς στο Περιστέρι όταν δεν σταμάτησε σε αστυνομικό έλεγχο, μετά την απολογία του για βαρύτατες κατηγορίες.

Ο κατηγορούμενος είναι αντιμέτωπος με αδικήματα που αφορούν απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνη οδήγηση, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων.

Ο 20χρονος φέρεται να υποστήριξε ενώπιον της ανακρίτριας ότι δεν αντιλήφθηκε πως ήταν αστυνομικοί εκείνοι που του ζήτησαν να σταματήσει το αυτοκίνητο του, καθώς επέβαιναν σε συμβατικό αυτοκίνητο. Έτσι, όπως φαίνεται να ισχυρίζεται, τρομοκρατήθηκε όταν τους είδε να έχουν όπλα.

Στην ανακρίτρια απολογήθηκε και ο δεύτερος οδηγός που ενεπλάκη στην υπόθεση, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος. Ο κατηγορούμενος, που αφέθηκε ελεύθερος, φέρεται να υποστήριξε πως σταμάτησε το αυτοκίνητο του, μόλις αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για αστυνομικό έλεγχο.

Την ίδια στιγμή, οργή προκαλεί βίντεο από κάμερα ασφαλείας που ήρθε στο φως της δημοσιότητας και δείχνει τον 20χρονιο γιο επιχειρηματία να παρασέρνει τον αστυνομικό που τον σταμάτησε για έλεγχο έπειτα από καταδίωξη στο κέντρο της Αθήνας.

Στο βίντεο – ντοκουμέντο φαίνεται το αυτοκίνητο της ΕΛΑΣ, με συμβατικές πινακίδες και αναμμένο φάρο. Από το όχημα αποβιβάζονται δύο αστυνομικοί και τότε το πολυτελές αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 20χρονος, κάνει κίνηση για να περάσει από αριστερά το αυτοκίνητο, παρασέρνοντας τον αστυνομικό.

Σημειώνεται πως νωρίτερα, ο 20χρονος συμμετείχε σε μία «κόντρα» με ένα αυτοκίνητο. Οι αστυνομικοί έκαναν σήμα τόσο στον 20χρονο, όσο και στον άλλο οδηγό να σταματήσουν για έλεγχο, ωστόσο και τα δύο αυτοκίνητα ανέπτυξαν ταχύτητα και ακολούθησε καταδίωξη. Ο οδηγός του έτερου αυτοκινήτου συνελήφθη, ωστόσο ο γιος του επιχειρηματία έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και χτύπησε με το αυτοκίνητό του έναν αστυνομικό με αποτέλεσμα ο τελευταίος να μεταφερθεί σε νοσοκομείο. Στη συνέχεια γκάζωσε και χάθηκε στα στενά.

Οι αστυνομικοί συνέχισαν τις αναζητήσεις και τελικά τον εντόπισαν κοντά στο Χίλτον όπου τον ακινητοποίησαν και του πέρασαν χειροπέδες, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Πηγή: ethnos.gr