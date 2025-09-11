Χειροπέδες σε παραγωγό ερωτικών ταινιών για εμπορία ανθρώπων και βιασμούς: Πώς εκβίαζε κοπέλες

Χειροπέδες πέρασαν οι Αρχές σε 42χρονο παραγωγό ερωτικών ταινιών για εμπορία ανθρώπων κατ’ εξακολούθηση, βιασμό και διακίνηση ναρκωτικών.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να εξανάγκαζε νεαρές γυναίκες να συμμετέχουν σε γενετήσιες πράξεις, να τις βιντεοσκοπούσε και στη συνέχεια να διακινούσε διαδικτυακά για οικονομικό όφελος.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αντικειμένων, κατόπιν εκτέλεσης εντάλματος σύλληψης που είχε εκδοθεί σε βάρος του.

Πώς δρούσε

Η δράση του φέρεται να ξεκίνησε το 2016 και να συνεχίστηκε τουλάχιστον έως το 2022. Ο κατηγορούμενος προσέγγιζε νεαρές γυναίκες, ανάμεσά τους και ανήλικη, οι οποίες βρίσκονταν σε ευάλωτη κοινωνική ή οικονομική κατάσταση. Αφού κέρδιζε την εμπιστοσύνη τους, εν συνεχεία τις εξανάγκαζε με απειλές, σωματική και ψυχολογική βία, να παρέχουν ερωτικές υπηρεσίες έναντι αμοιβής, την οποία ιδιοποιούνταν ο ίδιος.

Ο 42χρονος είχε δημιουργήσει εταιρεία παραγωγής πορνογραφικού υλικού. Εξανάγκαζε γυναίκες να συμμετέχουν σε γενετήσιες πράξεις υπό την απειλή βίας ή με απατηλές υποσχέσεις υψηλών απολαβών, καταγράφοντας και διακινώντας τα βίντεο ηλεκτρονικά για οικονομικό όφελος. Για να κάμψει την αντίσταση των θυμάτων, χρησιμοποιούσε διάφορες μεθόδους, όπως χορήγηση ναρκωτικών ουσιών (κοκαΐνη) και σωματική κακοποίηση, ενώ προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις χωρίς τη συναίνεσή τους. Από τις έρευνες προκύπτει ότι τουλάχιστον 5 γυναίκες ανάμεσα τους και μία ανήλικη έχουν πέσει θύμα του.

Στην οικία του βρέθηκα και κατασχέθηκαν τέσσερα κινητά τηλέφωνα, τραπεζικές κάρτες και ψηφιακά πειστήρια. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για περαιτέρω διαδικασίες.

Πηγή: ethnos.gr