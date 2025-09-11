Σάλος με τη σύλληψη καρδιοχειρουργού για φακελάκι - «Γιατροί βγάζουν έως και 10.000 ευρώ την ημέρα»

"Γιατροί του νοσοκομείου αποκομίζουν έως και 10.000 ευρώ την ημέρα από ασθενείς που έχουν χειρουργήσει ή περιθάλψει", αναφέρουν καταγγελίες που ερευνούν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, μετά τη σύλληψη του Διευθυντή Καρδιοχειρουργικής στο "Ιπποκράτειο" νοσοκομείο.

Στο μεταξύ ένας ακόμη ασθενής επικοινώνησε με τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, αναφέροντας πως και από εκείνον ο συγκεκριμένος γιατρός απαίτησε και παρέλαβε χρήματα μετά από εγχείρηση, ο οποίος αναμένεται να καταθέσει στον Εισαγγελέα.

"Κοίτα Σοφία, εγώ παίρνω πέντε χιλιάδες, εσένα θα σου πάρω τρία", είπε ο Διευθυντής του Καρδιοχειρουργικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου "Ιπποκράτειο" στην 60χρονη σύζυγο του ασθενούς προκειμένου να έχει αποκλειστική VIP περίθαλψη από τον ίδιο τον… Διευθυντή!

Τα χρήματα ήταν ένα… αντάλλαγμα για την επιτυχημένη επέμβαση ανοικτής καρδιάς που πραγματοποίησε στον σύζυγό της. Η αρχή της διαπραγμάτευσης έγινε, σύμφωνα με την 60χρονη, το μεσημέρι της 4ης Σεπτεμβρίου, μέσα στο γραφείο του διευθυντή στον 6ο όροφο του νοσοκομείου.

Εκεί απαίτησε τα 3.000 ευρώ αμέσως μετά την χειρουργική επέμβαση, με τον γιατρό να τονίζει την πολυπλοκότητα και τη σοβαρότητα της επέμβασης, και τον "σκόντο" που της έκανε γιατί ήρθε συστημένη από άλλον συνάδελφό του.

Το πρωί της περασμένης Τρίτης, η 60χρονη παρέλαβε το προσημειωμένο χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ, από τα στελέχη της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, και συναντήθηκε με τον διευθυντή στον διάδρομο του νοσοκομείου και μπήκαν στο γραφείο του. Μετά από περίπου 5 λεπτά, η 60χρονη βγήκε από το γραφείο και ενημέρωσε τους αστυνομικούς που επιτηρούσαν το χώρο, ότι παρέδωσε τα χρήματα στον ιατρό.

Οι αστυνομικοί μπήκαν στο γραφείο, ακινητοποίησαν τον γιατρό και στη δεξιά τσέπη του παντελονιού του βρέθηκε ο φάκελος, ο οποίος περιείχε τα 3.000 ευρώ. Κατά τη σωματική του έρευνα, εκτός από τον φάκελο με το προσημειωμένο χρηματικό ποσό, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 250 ευρώ. Σε έρευνα στο διαμέρισμα διαμονής του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επιπλέον 3.400 ευρώ.

Στη συνέχεια ο γιατρός μεταφέρθηκε στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων και χθες οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, όπου του ασκήθηκε ποινική δίωξη για "Δωροληψία υπαλλήλου και δη υπαλλήλου που ζητεί και λαμβάνει για τον εαυτό του οποιαδήποτε φύσης αθέμιτο ωφέλημα ανεξαρτήτως αξίας για ενέργειά του, ήδη τελειωμένης, σε σχέση με την άσκηση των καθηκόντων του".

Η δίκη του γιατρού αναβλήθηκε για την ερχόμενη Παρασκευή ενώ του επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και αφέθηκε ελεύθερος.

