Σοκ στην Ηλιούπολη: Άγριος ξυλοδαρμός 17χρονου από συμμορία ανηλίκων - Βιντεοσκόπησαν την επίθεση

Συναγερμός σήμανε στην Ηλιούπολη έπειτα από έναν άγριο ξυλοδαρμό ανηλίκου από συμμορία συνομήλικων του. Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι οι δράστες κατέγραψαν μάλιστα την επίθεση σε βάρος του 17χρονου σε βίντεο.

Το σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε απέναντι από παιδική χαρά, όταν ο 17χρονος βρέθηκε περικυκλωμένος από έξι νεαρούς, τον έριξαν στο έδαφος και τον χτύπησαν με γροθιές. Όπως καταγγέλλεται, ένας από αυτούς βιντεοσκοπούσε την πράξη για να επιδείξουν τα «κατορθώματά» τους.

«Ήταν ένα παλικαράκι και πήγαν κάποιοι ξένοι, δικοί μας δεν ξέρω, και το έκαναν το παιδί ασήκωτο στο ξύλο. Το χτύπησαν πολύ άσχημα. Η κατάσταση έχει ξεφύγει εντελώς», αναφέρει κάτοικος στο STAR.

Με τις επιθέσεις να σημειώνονται συχνά τις βραδινές ώρες, επικρατεί τρόμος στη γειτονιά. «Από ό,τι μαθαίνω τον χτύπησαν πολύ άσχημα και δεν ήταν από δω, από την περιοχή, ήταν από άλλη περιοχή», τονίζεται σε άλλη μαρτυρία στο ίδιο μέσο.

Οι αρχές εντόπισαν τους δράστες λίγες ώρες μετά την καταγγελία του θύματος και του πατέρα του. Συνελήφθησαν οι ανήλικοι αλλά και οι γονείς τους, ενώ σε βάρος των νεαρών σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία, εξύβριση και πρόκληση σωματικής βλάβης.

Το πάρκο έχει μετατραπεί σε «εστία τρόμου» καταγγέλλουν οι κάτοικοι, όπου ομάδες ανηλίκων βωμολοχούν, σπάνε αυτοκίνητα και εκφοβίζουν όποιον τολμά να αντιδράσει.

