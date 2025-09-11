«Ευθεία για Κρατικό Νίκαιας, έφυγες»: Αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. βοηθούν επίτοκο σε κίνδυνο να φτάσει νοσοκομείο

Στο σύντομο βίντεο που ανάρτησε η ΕΛΑΣ στο Χ, οι αστυνομικοί φαίνονται να δίνουν οδηγίες στον σύζυγο που οδηγούσε το όχημα: «Φύγε, μπες μπροστά», «κάνε δεξιά, ευθεία για Κρατικό Νίκαιας, έφυγες».
Σύμφωνα με την ανάρτηση, το όχημα εντοπίστηκε άμεσα κατόπιν σήματος του Κέντρου της Άμεσης Δράσης από την ομάδα ΔΙ.ΑΣ. 508-1, η οποία ανέλαβε να ανοίξει τον δρόμο. Μέσα σε μόλις 15 λεπτά η συνοδεία ολοκληρώθηκε με ασφάλεια και η γυναίκα παραδόθηκε στους γιατρούς.
Η ΕΛΑΣ τόνισε: «Μερικές φορές, κάθε λεπτό μετρά. Μια γυναίκα επίτοκος σε κρίσιμη κατάσταση, στο τιμόνι ο σύζυγός της, και ένας αγώνας δρόμου για να φτάσουν εγκαίρως στο νοσοκομείο».
