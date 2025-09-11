«Ευθεία για Κρατικό Νίκαιας, έφυγες»: Αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. βοηθούν επίτοκο σε κίνδυνο να φτάσει νοσοκομείο

Ένας πραγματικός αγώνας δρόμου στήθηκε το βράδυ της Τετάρτης, όταν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνόδευσαν επίτοκο γυναίκα σε κρίσιμη κατάσταση μέχρι το Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

Στο σύντομο βίντεο που ανάρτησε η ΕΛΑΣ στο Χ, οι αστυνομικοί φαίνονται να δίνουν οδηγίες στον σύζυγο που οδηγούσε το όχημα: «Φύγε, μπες μπροστά», «κάνε δεξιά, ευθεία για Κρατικό Νίκαιας, έφυγες».

Σύμφωνα με την ανάρτηση, το όχημα εντοπίστηκε άμεσα κατόπιν σήματος του Κέντρου της Άμεσης Δράσης από την ομάδα ΔΙ.ΑΣ. 508-1, η οποία ανέλαβε να ανοίξει τον δρόμο. Μέσα σε μόλις 15 λεπτά η συνοδεία ολοκληρώθηκε με ασφάλεια και η γυναίκα παραδόθηκε στους γιατρούς.

Η ΕΛΑΣ τόνισε: «Μερικές φορές, κάθε λεπτό μετρά. Μια γυναίκα επίτοκος σε κρίσιμη κατάσταση, στο τιμόνι ο σύζυγός της, και ένας αγώνας δρόμου για να φτάσουν εγκαίρως στο νοσοκομείο».

