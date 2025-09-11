Γκύζη: Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή που ο 59χρονος οπλίζει και σημαδεύει υπάλληλο καθαριότητας

Σε βίντεο ντοκουμέντο που βλέπει το φως της δημοσιότητας, καταγράφεται η στιγμή που ο 59χρονος βγάζει το όπλο του στη μέση του δρόμου, απειλώντας και πυροβολώντας τον υπάλληλο καθαριότητας στο Γκύζη.

Ο 59χρονος που συνελήφθη εν τέλει για τον πυροβολισμό κατά του υπαλλήλου καθαριότητας, φέρεται πως ενοχλήθηκε από την φασαρία που έκανε το απορριμματοφόρο. Το περιστατικό έγινε την περασμένη Δευτέρα (08.09.2025) σε στενό στο Γκύζη, προκαλώντας τον τρόμο τόσο των εργαζομένων, όσο και των περαστικών. Από την έρευνα που έγινε στο σπίτι του, βρέθηκε και οπλοστάσιο.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, ο υπάλληλος καθαριότητας ανεβαίνει στο απορριμματοφόρο και συνεχίζει το δρομολόγιό του. Τότε, και πίσω από το κόκκινο αυτοκίνητο, εμφανίζεται ο δράστης φωνάζοντας «τώρα θα δείτε τι θα πάθετε».

Στα χέρια του κρατά το όπλο και σημαδεύει από μακριά τον υπάλληλο. Ο δράστης προχωρά αργά και αποφασιστικά και τότε οπλίζει. Για καλή τύχη του εργαζομένου, το όπλο μπλοκάρει.

Ο δράστης δεν πτοείται όμως. Οπλίζει ξανά και πυροβολεί στον αέρα, χωρίς να πετυχαίνει το θύμα του.

Για να γλιτώσει την σύλληψη, ο 59χρονος στη συνέχεια τρέπεται σε φυγή με το μηχανάκι του, οδηγώντας ανάποδα.

Μετά την καταγγελία που έγινε, οι αστυνομικοί ξεκίνησαν να τον αναζητούν. Εν τέλει τον βρήκαν και τον συνέλαβαν, ενώ σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του βρέθηκε ολόκληρο οπλοστάσιο.

Συγκεκριμένα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Ένα περίστροφο με 4 φυσίγγια

Ένα πιστόλι

3 μαχαίρια

2 σιδερογροθιές

14 φυσίγγια και

2 κουκούλες (full face)

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων και έχει οδηγηθεί ήδη στον εισαγγελέα

Δείτε το βίντεο στο newsit.gr