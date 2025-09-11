Ταλαιπωρία για 64 επιβάτες που ταξίδευαν για Αίγινα

Οι επιβάτες θα προωθηθούν στον προορισμό του με μέριμνα της εταιρείας.

Ταλαιπωρία για 64 επιβάτες πλοίου που θα αναχωρούσε για την Αίγινα.

Το πλοίο δεν ξεκίνησε το ταξίδι του για το νησί εξαιτίας μηχανικής βλάβης.

Οι 64 επιβάτες του πλοίου αναμένουν στο λιμάνι άλλο πλοίο προκειμένου να μεταφερθούν στον προορισμό τους.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση του το Λιμενικό:

«Απαγόρευση απόπλου του Ε/Γ-Ο/Γ ΕΛΕΝΗ στο λιμάνι του Πειραιά λόγω μηχανικής βλάβης. Το πλοίο θα εκτελούσε δρομολόγιο από Πειραιά προς Αίγινα με 64 επιβάτες, 10 ΙΧ, 12 φορτηγά και 5 δίκυκλα. Οι επιβάτες θα προωθηθούν στον προορισμό του με μέριμνα της εταιρείας».

