Σεισμός στην 2,5 Ρίχτερ στην Κηφισιά – Αισθητός σε πολλές περιοχές της Αττικής

Ο σεισμός σημειώθηκε στη 01:39 μετά τα μεσάνυχτα

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 2,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε στη 01:39 μετά τα μεσάνυχτα (Πέμπτη 11/9) σε περιοχή των βορείων προαστίων Αττικής.

Το εστιακό βάθος του σεισμού, σύμφωνα με την εκτίμηση του Γεωδυναμικού , υπολογίζεται στα 11,1 χλμ.

Το ακριβές επίκεντρο τη δόνησης εντοπίζεται στo 1 χλμ. ανατολικά - νοτιοανατολικά της Κηφισιάς.

2,5 Ρίχτερ και από το EMSC

Από την πλευρά της, η αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 2,5 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 11 χλμ., και επίκεντρο τα 14 χλμ. βόρεια - βορειοανατολικά των Αθηνών.

2,1 Ρίχτερ το βράδυ της Τετάρτης στο Γαλάτσι

Είχε προηγηθεί, λίγο μετά τις 23:30 το βράδυ της Τετάρτης (10/9) σεισμική δόνηση μεγέθους 2,1 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Αθήνα, 1 χλμ. ανατολικά του Γαλατσίου.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 5 χλμ.

Και οι δύο σεισμοί έγιναν αισθητοί σε πολλές περιοχές της Αττικής.

