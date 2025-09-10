Καταγγελία για φακελάκι και σε μαιευτήριο: «Μου λέει η ταρίφα μου είναι 700 ευρώ»

Το φακελάκι καλά κρατεί στα δημόσια νοσοκομεία.

Το φακελάκι καλά κρατεί στα δημόσια νοσοκομεία. Ζευγάρι κατήγγειλε στο OPEN και την εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» ότι μαιευτήρας στο Μαιευτήριο Έλενα στην Αθήνα του ζήτησε φακελάκι 700 ευρώ.

«Επέλεξα το Νοσοκομείο Έλενα, γιατί δεν ήθελα να πληρώσω σε ιδιωτικό, την ακριβότερη πτέρυγα, που και πάλι ήταν 10 φορές φθηνότερη από το να πας σε ιδιωτικό. Ήθελα να δώσω ένα ποσό για να ευχαριστήσω τον μαιευτήρα. Καθόλη τη διάρκεια της κύησης, πηγαίναμε στο γραφείο του και πληρώναμε την επίσκεψη. Είχε πάρει από εμάς περίπου 600 ευρώ όλο αυτό το διάστημα», εξήγησε ο καταγγέλλων και πρόσθεσε ότι «το απόγευμα πληρώνεις την επίσκεψη. Θα μπορούσα να πηγαίνω το πρωί με ραντεβού στο εφημερεύοντα και να μην πληρώσω ούτε μισό ευρώ».

Ο καταγγέλλων επεσήμανε ότι μόλις ο μαιευτήρας είδε το ποσό που έκανε μεταστροφή και του είπε με ύφος ότι η ταρίφα του είναι 700 ευρώ. «Ήταν πολύ καλός γιατρός. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Όταν γεννήθηκε το παιδί, ήρθε μετά από δύο ημέρες να δει τη γυναίκα μου. Του έδωσα ένα ποσό των 100-200 ευρώ. Βγαίνοντας μετράει τα χρήματα και με πολύ έντονο ύφος μου λέει "έτσι με μετρας; Η ταρίφα είναι 700 ευρώ". Λέω "τι εννοείται 700 ευρώ, αν ήθελα να δώσω λεφτά και είχα θα πήγαινα σε ιδιωτικό. Επέλεξα να έρθω εδώ, που το πληρώνω με τον φόρο μου". Αποχώρησε τσαντισμένος».

Ο γιατρός έκτοτε έγινε απόμακρος.«Τη μέρα που ήταν να δώσει το εξιτήριο, που πρέπει να έρθει ο ίδιος για να δώσει κάποιες οδηγίες, έστειλε τον βοηθό του. Εγώ αντέδρασα και είπα ότι αν δεν έρθει ο ίδιος θα κάνω καταγγελία. Ήρθε και το λήξαμε εκεί. Ήταν πολύ ψυχρός ενώ το προηγούμενο διάστημα ήταν όλα μία χαρά», κατέληξε.

