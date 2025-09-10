Τέμπη: «Μπάζωσε τα παιδιά μας» - Νίκος και Δημήτρης Πλακιάς κατέθεσαν για τον Τριαντόπουλο

Ολοκληρώθηκαν οι καταθέσεις του Δημήτρη και του Νίκου Πλακιά για την υπόθεση της αλλοίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών ενώπιον της ειδικής ανακρίτριας του δικαστικού συμβουλίου του νόμου περί ευθύνης υπουργών που ερευνά τις τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην υπουργού Χρήστου Τριαντοπούλου και των τυχόν συμμετοχών στις πράξεις του.

«Δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος που μπάζωσε τα παιδιά μας να είναι για παράβαση καθήκοντος» τόνισε ο Νίκος Πλακιάς μετά ολοκλήρωση της κατάθεσης του. «Ήρθαμε για να δει η ανακρίτρια τα μάτια τα δικά μας και των συζύγων μας για να καταλάβει το μέγεθος της καταστροφής» πρόσθεσε που έχασε τις δίδυμες κόρες του στο δυστύχημα των Τεμπών.

Για τον Χρήστο Τριαντόπουλο πρόσθεσε ότι ήταν «ο ανώτερος σε πολιτικό επίπεδο πρέπει να αποδοθούν ευθύνες. Έχουμε δώσει έναν όρκο στα παιδιά μας να κάνουμε ότι μπορούμε για τη δικαίωση των ψυχών τους. Το ηθικό είναι η απόδοση δικαιοσύνης. Η δίκη θα ξεκινήσει από την Αθήνα, όλα τα πολιτικά πρόσωπα και ειδικά το θέμα του μπαζώματος είναι στην Αθήνα. Τα πολιτικά πρόσωπα είναι ο στόχος».

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Πλακιάς τόνισε ότι «στοιχεία μιλάνε από μόνα τους. Κακούργημα όλοι τους. Για όσους είναι υπεύθυνοι για τη δολοφονία των παιδιών μας για πριν και το μετά θα είμαστε παρών».

Ο δικηγόρος της οικογένειας Πλακιά, Λεωνίδας Κουμπούρας, επισήμανε ότι αναμένει «να συγκροτηθεί το δικαστικό συμβούλιο για Κ. Καραμανλή για να δηλώσουμε και εκεί παράσταση της κατηγορίας».

Πηγή: newsit.gr