Μια χαρά λειτουργεί το ΕΣΥ: Νέα καταγγελία για φακελάκι στο ΚΑΤ «για να μπω πιο μπροστά»

Νέα αποκάλυψη πολίτη για «φακελάκι» σε δημόσιο νοσοκομείο. Όπως καταγγέλλει χαρακτηριστικά στο OPEN, «μου ζήτησαν φακελάκι για να μπω πιο μπροστά στη σειρά στο ΚΑΤ».

O Ντίνος Θεοδωρίδης, μιλώντας στην εκπομπή «10 παντού» του OPEN, περιέγραψε πως είχε βρεθεί στο ΚΑΤ μετά από ατύχημα που είχε. Εκεί υπήρχε μια σειρά με πάνω από 50 άτομα που περίμεναν στα Επείγοντα. Λόγω σοβαρών και έντονων πόνων που είχε, όπως και άλλοι ασθενείς, δεν μπορούσε να περιμένει.



«Μου ζήτησε 100 ευρώ»

«Πήρα αριθμό. Ήταν στην πόρτα ο σεκιούριτι και με άφησε να περάσω μέσα για να δω τον γιατρό γιατί και ο ίδιος αισθάνθηκε πως οι πόνοι ήταν πολύ έντονοι (...). Στην είσοδο, για να με αφήσει να περάσω, μου ζήτησε ο βοηθός του γιατρού να πιούμε έναν καφέ. Οπότε εν συνεχεία μου ζήτησε 100 ευρώ έτσι ώστε να με αφήσει και μένα να περάσω», αποκαλύπτει.

Ο κ. Θεοδωρίδης δεν έδωσε τα χρήματα, αποχώρησε και προτίμησε να πάει σε ιδιωτικό νοσοκομείο.

Μάλιστα, αναφέρει πως δεν προχώρησε σε επίσημη καταγγελία του συμβάντος υπό τον φόβο πως θα βρεθεί στη «μαύρη λίστα» ασθενών που καταγγέλλουν.

